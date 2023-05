Dacia da record nel 2023: vende più di Tesla, Fiat e Nissan. Perchè questo successo?

Dacia è senza dubbio una delle case automobilistiche che meglio si sta distinguendo in quanto a vendite di auto in Europa. Subito dietro la Tesla Model Y, l'auto più venduta nel Q1 2023, si è piazzata la Sandero: perchè questo successo?

In attesa dei dati relativi ad aprile 2023, mese da poco passato, Dacia ha piazzato ben 171.789 unità fra il gennaio e il marzo dell'anno corrente, con una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022 pari al 34.3 per cento.

Grazie a tali numeri la quota di mercato detenuta dall'azienda detenuta è ora del 4,6 per cento in Europa, in aumento dello 0,8 per cento, maggiore crescita in assoluto fra i marchi della Top 30. Sorprende il fatto che l'azienda si sia piazzata davanti a vetture probabilmente più chiacchierate, a cominciare da Tesla, ma anche Fiat, Opel, Citroen, Nissan e Mazda.

A trainare il gruppo, come detto in apertura, è la Dacia Sandero, la vettura più venduta in Europa dietro alla Model Y, con 60.202 immatricolazioni e un più 27 per cento rispetto al 2022. Bene anche la Dacia Duster, ottava auto più venduta nel Vecchio Continente nel Q1 2023 con 45.310 auto e +31 per cento.

Si distingue anche la Jogger, con 23.330 auto vendute e superando le 80mila unità commercializzate dal lancio e come dimenticarsi della Dacia Spring, l'auto più economica fra le auto elettriche meno care d'Italia, che ha registrato quasi 14.500 vendite, e fra gli EV più venduti del Vecchio Continente.

"Dacia continua la sua storia di successo – le parole di Xavier Martinet, direttore marketing vendite e operazioni Dacia, così come riporta l'Ansa - con una crescita dei volumi che supera il 30% nei Paesi strategici. I nostri recenti sviluppi, soprattutto con il lancio della nuova brand identity sui nostri modelli e nella rete di vendita, l'ampliamento dell'offerta elettrificata nonché l'aggiunta dell'allestimento Extreme, molto apprezzato dai clienti. ci consentono di proseguire la nostra dinamica a livelli molto alti".

Da segnalare che Dacia è anche la leader indiscussa delle immatricolazioni GPL in Italia. Dopo il boom dei modelli alimentati a gas, causa il prezzo ballerino di benzina e diesel, l'azienda ha monopolizzato il mercato con la Sandero e la Duster nelle prime due posizioni.

Il motivo di tale enorme successo lo si deve ad un prezzo senza dubbio molto accessibile, quasi “d'altri tempi” a volte, ma nel contempo ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dacia ha inoltre saputo intercettare le esigenze dei consumatori offrendo sul mercato SUV compatti e city car, le vetture senza dubbio più ricercate dalla maggior parte della popolazione.



Come dimenticarsi infine del design, in particolare per quanto riguarda la Duster, particolarmente apprezzabile, e che regala quella sensazione di “muscoloso” e solidità che non guasta mai.