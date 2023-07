Dacia pronta a sfidare la Fiat Topolino? 'Stiamo pensando ad un quadriciclo elettrico'

Il mercato dei quadricicli elettrici si espande, accogliendo sempre più modelli. Due giorni fa, come vi abbiamo raccontato, è stata presentata la nuova Fiat Topolino, vettura da meno di 10mila euro guidabile dai 14 anni in su, e chissà che a breve anche Dacia non possa entrare a piè pari in questo mercato.

Secondo quanto spiegato ad Autocar dal capo del design del brand rumeno, facente parte del gruppo Renault, David Durand, l'azienda starebbe pensando di dare vita appunto ad un veicolo elettrico urbano, sfidando a viso aperto non solo la Topolino ma anche la Citroen Ami, la piccola auto elettrica da cui nasce proprio la vettura torinese.

“Ci stiamo pensando”, ha spiegato il manager di Dacia rispondendo alla domanda sulla possibilità di lanciare un prodotto concorrente appunto ad AMI e Topolino. Si tratterebbe senza dubbio di una nuova interessante sfida per Dacia, che con la Sandero è stata l'auto più venduta in Europa a maggio 2023, e che ogni mese registra vendite record sul nostro territorio.

La filosofia della casa rumena è quella di produrre vetture durature, dal design moderno e soprattutto dal costo contenuto, una strategia che sta fino ad oggi premiando, alla luce proprio dei dati record dell'ultimo anno.

Dacia potrebbe quindi entrare a testa alta in questo nuovo settore che negli ultimi anni sta prendendo sempre più spazio per via di un concetto di mobilità green e micro che sta piacendo a chi deve spostarsi in città senza fare troppi chilometri.

Tra l'altro, conoscendo Dacia, non è da escludere che, nel caso in cui mai deciderà di produrre un quadriciclo, potrebbe tentare la via di una vettura super economica, magari attorno ai 6/7.000 euro, che sono circa 3 o 4.000 euro in meno rispetto alla Fiat Topolino.

Ovviamente siamo ancora solo ed esclusivamente nel campo delle ipotesi e delle supposizioni, di conseguenza bisognerà attendere le prossime nuove per avere notizie certe. Nel frattempo vi lasciamo al render di un ipotetico quadriciclo Dacia realizzato dai colleghi di Autocar.