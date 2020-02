Dacia presenterà una concept car elettrica a Ginevra: sarà l'EV più economico in Europa?

Come scrivevamo pochi giorni fa, Dacia si prepara a produrre una city car elettrica per il 2021/2022. Ma per vedere i primi sforzi del brand sul fronte dell'elettrificazione bisognerà attendere molto meno: Dacia presenterà infatti una concept car elettrica già durante il Salone dell'Auto di Ginevra. Vediamo tutto quello che sappiamo.

Probabilmente la concept in mostra durante l'evento elvetico sarà un'occasione per anticipare alcune delle caratteristiche che finiremo per trovare sul modello di produzione previsto per il prossimo anno. Si tratta di una ipotesi chiaramente, ma il produttore nel suo comunicato ha comunque lasciato alcuni indizi interessanti.

I rumor ad oggi parlano di una versione ribrandizzata e parzialmente modificata della Renault K-ZE, vettura attualmente disponibile esclusivamente all'interno del mercato cinese. Ci si aspettano degli importanti cambi di design, sia per una ragione di ammodernamento, che per l'esigenza di meglio incontrare i gusti occidentali. Peraltro la versione cinese conta su un motore da 45CV e una velocità massima di 105 Km/h. Lecito aspettarsi qualcosa di decisamente più potente e agile – rimanendo comunque all'interno dei confini delle city car.

"Dacia apre un nuovo capitolo e inizia la sua rivoluzione elettrica", si legge nel comunicato. "Dacia mantiene fede alla sua storia da 'gamechanger dell'automotive' entrando nel mercato delle auto elettrica e presentando un'auto 100% elettrica durante il Salone". Dacia continua spiegando che l'auto che presenterà a Ginevra sarà il prodotto di oltre un decennio di lavoro nel settore della mobilità elettrica del Gruppo Renault.

La versione di produzione dell'auto che sarà presentata a Ginevra potrebbe anche diventare l'auto elettrica più economica in vendita in Europa. A prescindere, la concept sarà in buona compagnia. Saranno presentate anche la Twingo Z.E e la Megane Estate E-Tech plug-in.