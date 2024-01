E se Dacia pensasse ad una Duster 'entry level'? Ecco come sarebbe la versione spartana

Di Dacia Duster 2024 ve ne abbiamo parlato (e ve ne parleremo), intanto potrebbe subentrare nella gamma una sorta di versione Essential, con un aspetto rudimentale e un equipaggiamento più contenuto rispetto a versioni più avanzate.

Con un design minimalista, cerchi in lamiera e dettagli esterni in plastica grezza, questo modello potrebbe sembrare un "compromesso storico" del marchio. La proposta entry-level potrebbe essere una nuova linfa vitale a un mezzo che da sempre fa del suo prezzo il suo punto forte.

Nel dettaglio, questa variante Essential potrebbe sacrificare alcune caratteristiche di "lusso", come schermi digitali, ma conservando dotazioni come il climatizzatore manuale, l'impianto audio a 4 altoparlanti, il radar di retromarcia e il cruise control (ecco i prezzi italiani di Dacia Duster 2024).

Tuttavia, questa "semplificazione" comporterebbe anche la perdita di alcuni comfort presenti nella versione attuale. Ad esempio, gli alzacristalli posteriori elettrici, il touch screen centrale, i fendinebbia, gli specchietti satinati e i cerchi in lega; tutti elementi che potrebbero essere assenti nella finitura Essential.

Nonostante questa apparente austerità di Dacia, la Duster Essential si inserirebbe in un contesto automobilistico in cui i clienti sono sempre più esigenti in termini di dotazioni di base. La necessità di conformarsi agli standard di sicurezza europei, che richiedono anche piattaforme tecnologicamente avanzate, contribuisce all'aumento dei costi, facendo salire sempre più il prezzo di partenza.

Chissà se il marchio rumeno saprà trovare una sorta di compromesso e proporre un mezzo, tutto sommato, interessante, a un prezzo ancora più basso. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra prova della Dacia Duster 2024.