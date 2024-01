Dacia C-Neo, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova crossover romena

Dopo Dacia Duster, suv oramai di riferimento per il marchio romeno, il prossimo progetto sul quale tutti hanno gli occhi puntati è il nuovo C-NEO che dovrebbe debuttare nel 2026. Ecco tutto ciò che sappiamo su questo veicolo.

Progettato per essere un salto di dimensione e segmento rispetto al fratello minore, Dacia C-Neo offrirà una soluzione di livello superiore, con interni spaziosi, caratteristiche ancora più "avventurose" e un prezzo decisamente molto competitivo (del quale però non sappiamo molto. Questo si, posizionerà come una risposta rumena alla Skoda Octavia.

Il design includerà luci a LED, superfici eleganti e elementi tipici dei crossover outdoor. Oltre alla versione station wagon, la gamma includerà una variante fastback più elegante, unendo la praticità di cinque porte a una silhouette a tre volumi. La lunghezza sarà di circa circa 4,6 metri e gli interni ricalcheranno lo stile di design del SUV Duster e del Bigster.

Recentemente abbiamo avuto modo di mostrarvi il nuovo Dacia Duster 2024, il quale si presenta in un aspetto totalmente rinnovato sia esteticamente che per quanto attiene alle tecnologie a bordo. A partire proprio dal 2024, Dacia inizierà il suo graduale percorso di rinnovamento.