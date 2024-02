Dacia C-Neo, ecco come potrebbe essere la nuova berlina romena che sfida l'Octavia

Dacia prosegue con il vento in poppa il lancio e lo sviluppo di nuovi modelli. Dopo l'arrivo della splendida nuova Duster 2024 lo scorso novembre, l'azienda romena è al lavoro su altre vetture decisamente interessanti, a cominciare dal Bigster, una versione con gli steroidi della Duster.

Ma non finisce qui perchè in line-up vi è anche la C-Neo, una vettura decisamente inedita per Dacia. Si tratta di una berlina che potrebbe sfidare a viso aperto la Skoda Octavia con un design quindi a tre volumi, ma nel contempo decisamente compatto.

Obiettivo, cercare di conquistare un'altra fetta di mercato dopo le vendite record del 2023 e un grandissimo inizio di nuovo anno: basta vedere la top 10 delle auto GPL più vendute in Italia per capirlo.

Autoexpress Magazine ha realizzato un render, in base alle informazioni raccolte, di quella che dovrebbe essere appunto la C-Neo, partendo dal nuovo linguaggio di design della Duster e della Bigster, applicandolo appunto ad una berlina, che tra l'altro non è da escludere possa essere commercializzata anche nella versione Touring, station wagon.

"Quello che stiamo facendo ora – le parole ad Autoexpress di Denis Le Vot, ad di Dacia – è sviluppare tutte le idee per lanciare uno o forse due modelli di segmento C basati sulla stessa piattaforma – CMF-B”.

Si tratta della piattaforma da cui Renault sforna la Clio e la Captur, così come la Nissan Juke. Costruire dei modelli più grandi sul telaio consente ovviamente a Dacia di sfruttare le economie di scala, anche perchè l'obiettivo è comunque quello di mantenere i listini schiacciati verso il basso.

A livello di motorizzazioni la nuova C-Neo dovrebbe avere come base di partenza un turbo benzina a tre cilindri da 1,0 litri con 109 cavalli, ma anche un ibrido benzina da 1,2 litri con 128 cavalli. Da non escludere anche un ibrido da 1,6 litri, lo stesso già montato sulla Jogger e in arrivo sulla nuova Duster.

Xavier Martinet, vicepresidente senior di Dacia per le vendite, le operazioni e il marketing, ha aggiunto, in merito alla possibilità che Dacia entri nel mercato di berline e famigliari: "Stiamo valutando le possibilità. Jogger è già forte poi arriverà la Bigster, ma saranno sufficienti?”. Staremo a vedere cosa accadrà.