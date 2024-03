Dacia C-Neo, ecco come sarà la prima berlina dell'azienda romena: il reveal nel 2024

Sembra che con la conferma dell'arrivo del prossimo SUV a sette posti, Dacia Bigster, il marchio stia pensando di anticipare i tempi per la presentazione della sua prima berlina, ovvero la Dacia C-Neo, per seconda metà del 2024.

Le anticipazioni e le indiscrezioni sulla Dacia C-Neo, supportate da foto spia, indicano proprio un arrivo sul mercato in anticipo rispetto a quanto si supponeva in precedenza. Il direttore prodotto Patrice Lévy-Bencheton ha confermato che il nuovo modello sarà presentato prima della Dacia Bigster, senza rivelare ulteriori dettagli.

La Dacia C-Neo è progettata come una berlina compatta con caratteristiche crossover. Basata sulla piattaforma CMF-B di Renault, la stessa utilizzata per la Dacia Sandero, questo annuncio riflette il continuo impegno del marchio per le auto a benzina. Infatti, recentemente, vi abbiamo parlato del fatto che Dacia non è intenzionata a elettrificare la sua gamma fino a quando la domanda non spingerà verso questa direzione: i prezzi convenenti di Dacia, che hanno reso appunto la Sandero l'auto più venduta d'Europa, devono rimanere tali fino a quando non sarà possibile proporre soluzioni molto economiche anche a batteria.

Secondo Lèvy-Bemcheton, la clientela di Dacia non cerca solo il prezzo più basso sul mercato, ma valuta attentamente anche il rapporto qualità-prezzo e l'essenzialità dell'offerta. La Dacia Bigster, ad esempio, con una lunghezza di circa 4,6 metri, rappresenterà il modello di punta del marchio, rivolgendosi a un segmento di mercato finora inesplorato ad un prezzo che, in rapporto alla gamma, potrebbe risultare molto interessante (si parla di circa 35.000 euro).

Si discute su una possibile Dacia Sandero ibrida, sebbene l'implementazione di questa tecnologia avverrà solo quando necessario (a conferma dell'assoluta prudenza con cui il marchio vuole affrontare questo periodo a loro favorevole). Attualmente, Dacia offre già due modelli ibridi non plug-in: la Dacia Jogger e la recentemente lanciata Dacia Duster di quarta generazione. Per quanto riguarda la Dacia C-Neo, questa potrebbe essere equipaggiata con un motore 1.0 ECO-G da 100 CV come opzione di base, oltre a varianti con motori ibridi leggeri.

Su Ma-Fra, Fallout Iron Remover, Decontaminante Rapido, Elimina i R è uno dei più venduti di oggi.