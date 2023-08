Dacia C-NEO, l'azienda dei record pensa ad un SUV di grandi dimensioni, ma sempre low cost

Il marchio Dacia sembra essere impegnato nello sviluppo di un nuovo modello chiamato C-Neo, che potrebbe entrare nel mercato nei prossimi tre anni. Questa mossa riflette l'obiettivo di Dacia di diventare più indipendente da Renault. L'azienda sta cercando di crescere e ampliare la sua gamma con nuovi prodotti.

Dacia ci ha già deliziato di un Duster di grandi dimensioni di nome Bigster, sebbene per questa nuova compatta potrebbe essere basata sulla Renault Megane, L'azienda sta lavorando per assicurarsi che il suo design e l'identità siano unici e distinti, evitando di essere considerata una copia inferiore del modello originale francese. L'obiettivo è creare un'auto unica e riconoscibile, prendendo ispirazione anche da modelli come la Citroen C4 e la Skoda Scala. Questo indica che Dacia cerca di andare oltre la tendenza dei crossover, concentrandosi sull'offerta di vetture che siano distintive ed eleganti nel segmento delle compatte.

La Dacia C-Neo dovrebbe condividere la stessa lunghezza della nuova generazione della Duster, che la porterebbe a circa 4,4 metri. I designer sono focalizzati su un design distintivo che stabilisca la sua identità, incluso un tetto spiovente sulla parte posteriore, simile a modelli in stile liftback. La vettura avrà un'altezza da terra superiore e possibili pannelli di plastica per una sensazione di protezione aggiuntiva.

Anche se Dacia pare voler sfidare anche la nuova Fiat Topolino nel settore delle microcar, in termini di piattaforma, la C-Neo potrebbe basarsi sulla stessa architettura destinata al futuro Renault Grand Captur, con la possibilità di integrare motori ibridi e persino un propulsore completamente elettrico. Questi dettagli suggeriscono che Dacia sta cercando di creare un modello distintivo con caratteristiche innovative, attingendo anche all'ispirazione dalla Citroen C4.