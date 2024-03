Dacia, tutti i modelli in uscita fino al 2028: dalla Bigster alla Sandero elettrica

Sono tanti modelli che Dacia sfornerà nei prossimi anni. L'azienda romena sta registrando vendite record e la sua quota di mercato crescerà ulteriormente con le auto in cantiere, a cominciare dalla Bigster.

La nuova Dacia Bigster da 7 posti, potrebbe essere la prima Dacia a superare i 35mila euro, e sarà di fatto una sorta di Duster extralarge, prevista anche nella classica versione a 5 posti. Sarà un SUV che si posizionerà su un gradino sopra appunto la Duster e verrà svelata nel corso del 2024, con la messa su strada molto probabilmente a inizio 2025.

Nel 2026, poi, spazio ad un'altra auto molto interessante, leggasi l'erede della Logan, una C-Sedan ma anche una C-Crosswegon, che potrebbe essere il famoso progetto C-Neo. Al momento si hanno ancora poche notizie a riguardo, ma dovrebbe basarsi sulla piattaforma CMF-B di Renault, la stessa utilizzata già per la Sandero. Il reveal dovrebbe tra l'altro avvenire già quest'anno, molto probabilmente sotto forma di concept pre-serie, ma la messa in commercio è prevista appunto solamente fra due anni, nel 2026.

Attenzione anche a quello che accadrà l'anno successivo, il 2027, quando verrà svelata la nuova Dacia Sandero, sempre al primo posto nella classifica delle 10 auto GPL più vendute in Italia, dopo di che, nel 2028, dovrebbe vedersi per la prima volta la Sandero elettrica.

Al momento l'azienda romena ha in line up solo la piccola Spring con motorizzazione BEV, ma in futuro il parco green dovrebbe estendersi anche se Dacia non ha fornito notizie certe in tal senso, precisando che sarà il consumatore a decidere cosa acquistare o meno. Di conseguenza, se le vetture termiche continueranno a macinare vendite, come presumibile, è probabile che l'orizzonte elettrico di Dacia si sposti ulteriormente oltre il 2028.

Ricapitolando, quindi, quest'anno verranno svelate la Bigster e la C-Neo, in arrivo poi rispettivamente nel 2025 e nel 2026, poi nel 2027 la nuova Sandero e nel 2028 forse la versione elettrica della stessa.

Bosch H7 Pure Light lampadine Alogena faro, 12 V 55 W PX26d, x2 è uno dei più venduti oggi su