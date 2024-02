Dacia Lynx MD87, la Lancia 037 romena che non vide mai la luce

Dopo avervi portato con noi al Dacia Camp 2024, oggi vi parliamo di un modello storico della casa romena che (almeno in teoria) avrebbe dovuto emulare la Mitica Lancia Delta 037. Si tratta del progetto Lynx MD87 che aveva in sé il sogno di essere una vera vettura sportiva.

Perché si, la gamma Dacia, che oggi comprende la Spring, la Sandero, la Logan, la Jogger e soprattutto la Duster (date un'occhiata alla nuova Dacia Duster 2024), ha uno storico di tutto rispetto. Quando esploriamo gli archivi del marchio rumeno, la cui storia ha origine nei Carpazi nel 1966, attraverso la produzione su licenza della Dacia 1100 (in realtà una Renault 8 ribattezzata), seguita poi dalla Dacia 1300 (una Renault 12 disponibile in numerose varianti), ci rendiamo conto di aver a che fare con un brand tutt'altro che novizio, come a molti può sembrare.

Tra i vari veicoli concepiti, spicca quest'auto da corsa avanguardista per i suoi tempi. La Lynx MD87, concepito da Nicolae Cosmescu, ingegnere e designer di Dacia, che voleva creare una vera vettura sportiva per vivere a pieno la sua passione per i rally. Il progetto, che prendeva il nome dalle iniziali dei suoi figli, Monica e Dragos, nel 1986.

Il Lynx MD87 si basava su ciò che era disponibile all'epoca dalla parte della cortina di ferro. La parte anteriore della vettura riprendeva quella della Dacia 1310 Sport coupé, ma con una significativa differenza: un motore da 1,4 litri a quattro cilindri da 65 CV posizionato centralmente e una trasmissione posteriore.

Nonostante le risorse limitate, Cosmescu e il suo team portarono a termine il progetto in meno di tre mesi. Successivamente, nel 1988, il prototipo subì ulteriori modifiche, tra cui un cofano più leggero e un imponente spoiler. Nel 1991, l'auto fu ulteriormente rivista, ottenendo un nuovo volto con fari retrattili e un cofano più profondo.

La Lynx MD87 guadagnò il soprannome di "MR2 rumena", in riferimento alla omonima Toyota. Tuttavia, sebbene fosse efficiente sull' asfalto, si rivelò poco adatta all'uso su terreni accidentati, rallentando la sua corsa alle competizioni (che mai si concretizzò). Sfortunatamente, furono costruiti solo due prototipi del Lynx MD87, e dopo la caduta del comunismo in Romania, entrambi andarono perduti.