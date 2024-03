La Dacia Logan torna a correre la 24 ore del Nurburgring: l'auto preferita dai fan ci sarà

Toh, guarda un po' chi si rivede... Sembrava essere ormai una storia chiusa, in modo definitivo, soprattutto dopo il grave incidente dello scorso anno, e invece rieccola qua. Si tratta della Dacia Logan, una delle vetture più amate dai fan del motorsport, che adesso si prepara al suo attesissimo ritorno in pista.

In gergo tecnico vengono chiamati underdog, vale a dire quei protagonisti di una determinata gara che partono da sfavoriti e alla fine riescono a ribaltare i pronostici. Ecco, in questo caso i pronostici non sono stati ribaltati, l'auto in questione non ha vinto, mai, eppure qualcosa è riuscita a vincerla. Si tratta, forse, del trofeo più importante, di qualsiasi gara, vale a dire l'amore dei tifosi (Dacia C-Neo, ecco come sarà la nuova berlina dell'azienda romena: il reveal nel 2024).

Un vero e proprio feticcio degli appassionati del racing, feticcio di vecchia data. La prima Logan, infatti, è apparsa sul mercato nel 2004, poi è nata la sua versione sportiva, dotata di grandi ed evidenti modifiche con sospensioni personalizzate e un motore di origine Renault Sport da 2,0 litri e 163 CV. Il suo nome si lega in modo indissolubile alla gara 24 ore del Nurburgring, dove la Logan non ha mai perso il calore del pubblico; in termini di gara, invece, ha sempre perso, partendo costantemente da sfavorita, tant'è che si è aggiudicata il claim 'Logan vs Goliath'.

Una storia unica a suo modo, che sembrava essere giunta alla fine. Nella scorsa edizione della gara tedesca, infatti, la Dacia in questione è stata vittima di un grave incidente dal quale l'auto ne è uscita letteralmente a pezzi. Distrutta, completamente, anche se il suo pilota Maximilian Weissermel è rimasto illeso. Niente più Logan? No, fortunatamente no: l'Ollis Garage Racing ha annunciato il ritorno della Dacia più amata di tutti proprio per la 24 ore del Nurburgring (Dacia Lynx MD87, la Lancia 037 romena che non vide mai la luce). Ben tornata Logan.

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.