Dacia al lavoro su un SUV coupé per sostituire l'Arkana: sarà così?

Non solo un nuovo SUV a 7 posti e una nuova berlina (sulla base del concept C-Neo), Dacia avrebbe intenzione di produrre anche un SUV coupé che, nel contesto del gruppo Renault, dovrebbe sostituire la Renault Arkana.

Questo SUV Coupé di Dacia dovrà colmare il vuoto lasciato proprio dalla Renault Arkana, che andrà fuori produzione, e attirare una clientela che tradizionalmente avrebbe considerato l'Arkana come opzione. Sarà disponibile con una gamma di motorizzazioni, compresi motori a benzina elettrificati con tecnologie ibride leggere a 48 volt e ibride a ricarica automatica. Inoltre, si prevede anche una versione bifuel adattata all'utilizzo del GPL, al quale Dacia ha più volte detto di non voler rinunciare, almeno nel breve periodo.

Tanta carne al fuoco dunque, soprattutto sarà interessante sapere come questo SUV coupè si posizionerà rispetto alla prossima Dacia Bigster sul quale risiedono grosse aspettative. La decisione di rinunciare alla produzione della Renault Arkana, nonostante il suo successo come pilastro del business di Renault in Europa, ha sorpreso molti e per questa ragione ci aspettiamo molto anche da questo misterioso nuovo SUV.

Non è chiaro se il nuovo SUV coupè di Dacia adotterà anche una propulsione ibrida plug-in, ma al momento ciò sembra essere una strada molto improbabile a causa dei costi elevati che influirebbero sul prezzo di vendita, altro aspetto a cui Dacia tiene molto. Non è però da escludere che, una volta che questa tecnologia sarà pronta e "sostenibile" secondo le strategie del marchio, la propulsione Plug-In non possa essere la sorpresa con la quale questo modello debutterà. Al momento però non abbiamo ulteriori informazioni in merito e si tratta solo di speculazioni.

Questo nuovo SUV, infine, non sarà basato sulla piattaforma della Duster come alcuni avevano previsto, ma, al contrario, Dacia mira a un livello più alto puntando alla piattforma della prossima Bigster. Questo nuovo modello, ancora senza nome definitivo, promette di diventare la punta di diamante della gamma SUV di Dacia. Si prevede che la sua uscita non avvenga prima del 2026.

