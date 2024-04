Dacia al lavoro su una station wagon: ecco come potrebbe essere

Il prossimo SUV di Dacia, ovvero il Bigster, è stato avvistato e ve lo abbiamo anticipato fin da subito. Ma pare non sia tutto. A quanto pare, la casa romena ha intenzione di aggiungere un altro veicolo alla sua gamma. Stavolta si tratterebbe di una berlina, che effettivamente è il grande assente nell'offerta attuale di Dacia.

Il futuro di Dacia si preannuncia dunque ricco di prospettive: da vent'anni, Dacia ha dimostrato di eccellere nello sfruttare terreni di mercato trascurati dagli altri costruttori, come è avvenuto con il successo della Logan nel 2004. Il marchio romeno ha sempre puntato sulla produzione di auto accessibili, mantenendo comunque un certo appeal.

Il progetto Dacia C-Neo, previsto per il 2026 (di cui attualmente abbiamo solo un concept non ufficiale) pare si farà davvero, e rappresenterà un nuovo capitolo per il marchio, consentendogli di entrare nel mercato delle berline familiari. Questo nuovo modello infatti sarà accompagnato anche da una versione station wagon. Proprio perché la concorrenza si fa sempre più agguerrita, con Citroën che si avvicina con proposte ambiziose come la nuova C3 a un prezzo competitivo, il momento sembra essere quello giusto per Dacia di introdurre qualcosa di nuovo in un segmento nuovo.

Con la scomparsa della Renault Mégane Station Wagon, c'è spazio per un'alternativa economica a cinque posti nel mercato delle station wagon. La futura offerta di Dacia, basata sul successo del nuovo Duster, promette interni confortevoli, spaziosi e dotati delle ultime tecnologie di assistenza alla guida. Inoltre, l'introduzione di motorizzazioni benzina, GPL e ibride non ricaricabili, insieme agli ultimi dispositivi di sicurezza conformi alle norme europee, renderà questi modelli molto competitivi sul mercato.

