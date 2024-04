Dacia al lavoro su una nuova city car elettrica da 10-15mila euro: come sarà

E' ordinabile da ieri in Italia la nuova Dacia Spring 2024, l'ultima creazione dell'azienda romena che in questi ultimi due anni sta registrano dati di vendita da record in tutta Europa.

Forte dell'entusiasmo riscontrato nel pubblico, l'azienda di proprietà di Renault sarebbe al lavoro su tanti nuovi modelli, come ad esempio una nuova Station Wagon che Dacia lancerà sul mercato per colmare quel vuoto lasciato dai marchi non premium.

Attenzione anche ad un'altra auto in cantiere, leggasi una nuova city car leggermente più grande della Spring ma inferiore alla Sandero, una sorta di concorrente di Peugeot 208 o Lancia Ypsilon, e che potrebbe comparire sul mercato di qui a breve.

Secondo Motor.es potrebbe addirittura trattarsi dell'erede della Spring o del clone della Twingo, anche se sotto vesti differenti rispetto al design dei due modelli. L'idea è quella di una piccola urban car elettrica, con un'altezza da terra un po' più elevata, adattandosi così alle richieste dei clienti che sono sempre più alla ricerca di auto compatte, soprattutto coloro che considerano le auto elettriche ancora troppo care.

Se il render di Motor.es che trovate su questa pagina sarà confermato, si tratterà di una vettura molto differente rispetto alla Spring attuale o comunque a qualsiasi altro modello Dacia, mentre la piattaforma che verrà utilizzata sarà l'AmpR, la stessa che dovrebbe essere usata da Renault per la sua nuova Twingo elettrica in arrivo nel 2026.

La nuova Spring versione urban è ancora in fase di studio e se arriverà l'approvazione verrà messa sul mercato a partire dal 2027, quindi fra tre anni, e l'obiettivo dell'azienda romena è quella di ambire ad un prezzo molto competitivo, addirittura compreso fra i 10 e i 15mila, una cifra che ora come ora appare impensabile per un'auto elettrica senza promo ne incentivi.

Riuscirà Dacia a realizzare l'impossibile? Ovviamente con un prezzo così contenuto non si potranno pretendere prestazioni esagerate, di conseguenza si può ipotizzare un'autonomia con una sola ricarica compresa fra i 200 e i 300 km, ma in ogni caso a quel listino sarebbe quasi clamoroso.

