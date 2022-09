Dacia lancia un nuovo concept inarrestabile: waterproof e pneumatici anti foratura

Che Dacia stesse cambiando nel profondo lo sapevamo già, del resto è partito anche nel nostro Paese il rebranding totale e le prime auto con il logo ridisegnato stanno per arrivare nelle mani dei clienti (arriva il nuovo logo Dacia). Il veicolo presentato oggi però non ce lo aspettavamo: si chiama MANIFESTO ed è pensato esclusivamente per uso outdoor.

Dimenticate il design familiare e giocoso di Spring e Jogger, li linee semplici ma funzionali di Sandero: MANIFESTO è un veicolo hyper cool che non ha né porte, né finestrini, né parabrezza. I passeggeri sono proiettati all'interno della natura più selvaggia, senza filtri, con tanto di piano lavoro posteriore che può svolgere diverse funzioni - del resto i classici portelloni posteriori sono noiosi, giusto?

MANIFESTO inoltre anticipa una caratteristica che apparirà anche su altre Dacia, ovvero il sistema YouClip, che permetterà di fissare con estrema facilità una serie di accessori. Dotato di trazione integrale, il concept di Dacia è pressoché inarrestabile, offre infatti una generosa altezza libera dal suolo, ruote di grandi dimensioni e una carrozzeria in grado di resistere ai terreni più impervi.



Ogni elemento di MANIFESTO è inoltre waterproof, tutto si può lavare con della semplice acqua, inoltre il rivestimento amovibile dei sedili si trasforma in un sacco a pelo in una manciata di secondi. Il tetto modulare può trasportare qualsiasi tipo di carico, mentre la batteria è estraibile e si può caricare tramite una normale presa domestica. Chiudiamo la carrellata di innovazioni con pneumatici airless, che puntano all'ecologia e al risparmio, infatti non si possono forare e si possono mantenere per tutta la durata di vita del veicolo. Non esiste una vera e propria scheda tecnica, speriamo di averla prossimamente però...