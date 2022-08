La Dacia Jogger può diventare un comodo camper? L'impresa di Camperiz

Per soddisfare le proprie esigenze di viaggiare comodi e allo stesso tempo di apprezzare a dovere il piacere della guida, esistono vetture che sono vere e proprie case motorizzate: i camper. A tal proposito, qualcuno ha provato a trasformare la Dacia Jogger in una di queste particolari automobili.

Qualche mese fa Dacia aveva svelato di essere al lavoro su una Jogger 'camperizzata' per soddisfare quella fetta di clienti che vorrebbero sfruttare la propria macchina per altre esigenze. L'azienda spagnola Camperiz ha però voluto superare la stessa casa automobilistica nei tempi per realizzare un proprio modello della low cost a sette posti che soltanto all'esterno appare come la classica vettura.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata alle customizzazioni dell'azienda che comprendono: un materasso pieghevole, trasformabile in un letto matrimoniale, posizionato in modo tale da migliorare l'accesso al bagagliaio. Al di sotto del letto non manca un vano portaoggetti da 60L con al suo interno un piccolo frigorifero e un lavello portatile che sfrutta direttamente l'acqua del serbatoio da 12L. Non manca, seppur come optional un fornello portatile. Notiamo anche la presenza di LED, prese di ricarica, finestrini oscurati e isolanti nonché la possibilità di aggiungere, sempre come optional dal sito web, sedie pieghevoli e un tavolo. Per la questione dello spazio, invece, c'è anche un box da tetto da 480L per sopperire ai limiti del bagagliaio. I costi si aggirano tra i 23.295 euro e 28.728 euro per l'allestimento full optional che fanno della Dacia Jogger di Camperiz un ottimo rapporto qualità prezzo per un mini-camper.