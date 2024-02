Dacia, 'Faremo altre auto elettriche quando i prezzi saranno accessibili a tutti'

Perché il mercato elettrico non sia ancora decollato a dovere, soprattutto in Italia, lo sappiamo un po’ tutti: prezzi troppo alti e tecnologia in parte ancora immatura. Dacia però ha la ricetta adatta per rilanciare il settore - e la nuova Spring appena presentata ci dà qualche interessante indizio.

Negli ultimi anni il mercato delle auto elettriche ha strizzato l’occhio soprattutto a facoltosi nerd vogliosi di qualcosa di nuovo, gente dal budget spesso illimitato che ha potuto acquistare berline e SUV di alta fascia. L’arrivo delle Tesla Model 3 e Model Y ha cambiato in parte le cose, tuttavia sul mercato mancano ancora auto elettriche compatte dal prezzo accessibile, in grado davvero di adombrare le controparti economiche a benzina. L’idea di Dacia è di rivoluzionare il mercato con mezzi elettrici accessibili, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, continuando dunque a fare ciò che già sta facendo con Sandero, Duster e Jogger sul fronte termico.

“Renault sta spingendo molto sull’elettrico e ha già un’ampia gamma di modelli. Il ruolo di Dacia sarà portare la tecnologia elettrica quando questa sarà pronta a essere accessibile, così che i nostri listini non vengano stravolti”. Sono parole di Patrice Lévy-Bencheton, VP Dacia Product Performance, che in un’intervista rilasciata ad AutoWeek ha confermato che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che le condizioni permettano al piano Dacia di realizzarsi al meglio. Con la presentazione della nuova Renault 5 a Ginevra, si aprono comunque scenari interessanti per Dacia, che potrebbe sfruttare lo stesso powertrain della piccola francese su Sandero, Jogger e Duster senza far lievitare troppo i prezzi in un prossimo futuro: “A oggi vediamo auto elettriche con batterie sempre più grandi, sempre più pesanti, con Battery Pack da 100 kWh, il che significa costi enormi. Noi dobbiamo attenerci all’essenziale, su Spring montiamo una piccola batteria che pesa meno di 190 kg. Per i clienti l’autonomia di 220 km della Spring è più che sufficiente, visto che i dati ci dicono che la percorrenza media è di 37 km al giorno. Certo questo vale per una piccola city car, già per il Segmento B non è così, dobbiamo dunque capire quanto sarà grande la batteria delle nostre utilitarie. Ci regoleremo in base alle esigenze del pubblico”.

Anche risparmiare su molte tecnologie che potremmo definire “superflue” farà la fortuna di Dacia: “Potremmo installare sistemi in grado di farti vedere la TV in macchina, un’auto però non serve a questo, bisogna muoversi con essa. Noi con Duster Essential abbiamo un sistema multimediale che funziona grazie allo smartphone, basta collegare il telefono all’auto per avere navigazione e radio. Non cerchiamo le ultime tecnologie, dobbiamo offrire l’essenziale ai nostri clienti”.