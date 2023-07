Dacia sempre più Extreme: Jogger diventa una tenda da campeggio

Siamo appena stati in campeggio, non uno qualsiasi però: parliamo del Dacia Camp, che vi racconteremo in maniera più approfondita in un articolo dedicato con un taglio Lifestyle. Un’occasione per Dacia anche per rimarcare gli ottimi risultati che sta ottenendo in tutta Europa.

Nata nel 1966 in Romania, nel 1999 Dacia viene acquistata da Renault e da lì inizia una scalata al successo che oggi risulta alquanto inarrestabile. Nel primo semestre del 2023 il brand è riuscito a conquistare una quota di mercato (privati) storica del 9,7%, ottenendo sempre nel mercato privati oltre 43.800 immatricolazioni. Solo Sandero ha venduto in Italia nei primi 6 mesi del 2023 26.135 unità, seconda solo alla Panda; Duster dal canto suo è sempre più iconico, nella Top 10 delle auto più vendute in Italia nella prima metà del 2023 con 16.555 unità.

Ottimi anche i risultati di Spring, Top 5 del Segmento A elettrico con 926 immatricolazioni. Jogger invece ha registrato oltre 10.000 immatricolazioni dal lancio avvenuto a inizio 2022. Per Dacia è stato fondamentale anche il passaggio alla nuova identità di marca, che dal reveal digitale dei nuovi modelli ha fruttato oltre 70.000 ordini. Il brand poi si sta focalizzando sempre più sull’outdoor, non a caso abbiamo provato tutta la gamma Extreme in Austria.

Gamma con la quale siamo stati per l’appunto in campeggio, a Champoluc, del resto una delle novità del 2023 è il Pack Sleep disponibile su tutte le versioni di Jogger. Si apre in 2 minuti e permette di creare un letto matrimoniale all’interno della vettura. Il suo prezzo è di 1.500 euro se ordinato assieme a Jogger, come accessorio post-vendita invece costa 1.991 euro. Le tendine oscuranti sono disponibili come accessorio a 220 euro, la tenda a 433 euro. Presto vi racconteremo se è anche comodo e pratico nella natura più selvaggia...