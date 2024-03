Dacia: 'Entro il 2024 svelata la Bigster, elettrica? Non ci interessa essere pionieri'

Il 2024 si concluderà con l'atteso debutto di Dacia Bigster, un SUV sette posti che segnerà l'ambizioso tentativo del marchio di romeno di conquistare nuove fette di mercato nel segmento C. Bigster potrebbe essere il veicolo più costoso del brand, ma allo stesso tempo mantenere un ottimo rapporto qualità prezzo.

Dopo un 2023 particolarmente positivo per Dacia, con una crescita costante evidenziata dalle 650 mila immatricolazioni complessive, il gruppo si prepara a riaffermarsi, rilanciando la sfida nell'ambito di una stretta sinergia con il gruppo Renault guidato da Luca De Meo, già proiettato verso l'elettrificazione completa della sua gamma. Patrice Levy-Bencheton, direttore performance prodotto di Dacia, ha spiegato: "La strategia su questo fronte viene decisa a livello di gruppo. Noi siamo in ritardo su questa tecnologia per via del nostro ruolo complementare".

Il 2024 sarà anche l'anno della Spring e della Duster, recentemente rinnovata e del quale abbiamo avuto modo di parlare durante il Dacia Camp di questo inverno. Levy-Bencheton ha sottolineato l'importanza della Spring come il modello a batteria più accessibile, mentre la nuova Duster, sviluppata sulla piattaforma Cmf-B, rappresenta un salto generazionale significativo sia in termini di tecnologia sia di qualità complessiva.

In Italia, la versione 2024 della Duster ha un prezzo di listino che parte da 19.700 euro, con feedback iniziali positivi. La costante crescita di Dacia dal lancio della Logan nel 2004 è evidente, con l'azienda che mira a consolidare questo trend con l'introduzione di modelli volti a rendere sempre più completa la sua gamma.

Con Bigster, Dacia punta a mantenere il suo posizionamento unico nel mercato automobilistico, offrendo modelli in linea con le esigenze dei clienti, ma senza sovrastrutture superflue. La casa automobilistica romena si impegna inoltre in un investimento pluriennale sulle vetture di segmento C, differenziando i vari modelli in base al body type. quindi è probabile che Bigster non sarà l'unico modello di questa fascia ad essere lanciato nei prossimi anni.

Dacia mira anche a un futuro con ibridi e veicoli a GPL, sfruttando tecnologie consolidate grazie al supporto del gruppo Renault. La partecipazione alla Dakar con il prototipo Sandrider e l'interesse per i carburanti sostenibili rappresentano ulteriori sfide che Dacia è pronta ad affrontare mentre guarda al futuro della sua gamma.

