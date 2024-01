Dacia Duster, ecco la versione coupé, il concept mai realizzato

Dopo avervi portato con noi al Dacia Camp 2024 e avervi parlato degli ottimi risultati del gruppo, vi parliamo ora di un vecchio concept del Duster mai realizzato e che è rimasto "nascosto" fino ad oggi e che risalirebbe al lontano 2014.

Questa che vi stiamo mostrando avrebbe dovuto essere una sorta di versione coupè della Dacia Duster e avrebbe dovuto arricchire la gamma fin dai primi vagiti del brand romeno nel mercato europeo. Nel 2014 infatti l'azienda era relativamente giovane al grande pubblico e l'oramai spot in cui il primo Duster si mostrava per il suo essere molto economico era già un mantra per il posizionamento marketing dell'azienda (forse Dacia sta pensando ad una Duster entry-level, più semplice e più economica).

Ovviamente, questo fa parte di una gamma più ampia di prototipi che, insieme a Renault, solvano le sinapsi dei vari designer e addetti ai lavori del gruppo Renault. Tra il 2014 e il 2017, Axel Breun e il suo team di designer sviluppano almeno quattro progetti. Tra questi, la C Space, una coupé spaziale destinata ai SUV premium, la Twizy Chic chiamata "La Parisienne" in omaggio alla storica 4L degli anni '60 e proprio una versione coupé della seconda generazione della Dacia Duster.

Il prototipo che vi proponiamo è molto realistico, ed è stato per molto tempo in fase di studio. Il progetto è stato abbandonato nel 2018, perché troppo simile alla Renault Arkana. Lo sviluppo digitale dei veicoli fa risparmiare molto tempo e la fase creativa si conclude con modelli a grandezza naturale molto realistici. La Duster Coupé riprende logicamente l'intera parte anteriore del SUV di serie che, dopo la presentazione nell'autunno 2017 al Salone di Francoforte, arriverà sul mercato a gennaio 2018.

La vettura presenta una linea del tetto più slanciata e porte posteriori con maniglie integrate nei pannelli laterali. Una fascia cromata sottolinea elegantemente la superficie laterale in vetro, mentre il design del posteriore viene completamente rivisitato, con tocchi che richiamano la Ford Mustang e la BMW X6. Inoltre, la variante coupé della Duster, beneficiava di luci posteriori divise in due parti, integrate con cura in una fascia grigia accoppiata allo scudo protettivo posizionato appena sotto. Gli elementi luminosi sul portellone aumentavano ulteriormente il fascino della vettura.

Anche questa proposta fu sottoposta all'attenzione della dirigenza, all'epoca guidata da Thierry Bolloré, il quale, purtroppo, decise di non procedere con nessuno dei quattro progetti a causa delle limitate risorse finanziarie. Nel 2018, tutto il lavoro realizzato fu abbandonato.