Un Dacia Duster sempre più SUV nel 2024: sarà ibrido come la Clio E-Tech

Il 2022 è stato un anno molto importante per Dacia, ha segnato anche il passaggio definitivo alla nuova brand identity, con logo rinnovato e molto altro. 12 mesi in cui abbiamo visto arrivare diversi restyling, pensiamo al nuovo Duster, che nel 2024 sarà ancora più "SUV".

A fine 2021 abbiamo provato il nuovo Dacia Duster 2022, veicolo che nel corso dell'anno ha avuto anche una variante Extreme (abbiamo provato il Dacia Duster Extreme 2022). Il secondo veicolo più venduto di casa Dacia è migliorato tantissimo nel corso del tempo e nel 2024 potrebbe diventare ancora più muscoloso e accattivante.

Il Renault Group sta puntando a un abitacolo più spazioso e a una motorizzazione Full Hybrid, lo stesso sistema oggi in uso sulla Clio E-Tech che abbiamo guidato. Dacia ha in serbo anche altre sorprese, ad esempio sta pensando a installare un nuovo sistema di fissaggio modulare per il tetto che servirà a trasportare diversi elementi, compresa una tenda da campeggio.

I tratti caratteristici del Duster però rimarranno al loro posto, come ha confermato Duster Julien Ferry nel corso di un'intervista rilasciata da Autocar - è il Capo del Prodotto di Dacia. Cosa si intendono per tratti caratteristici? Dovrà "mantenere un eccellente rapporto qualità-prezzo e rivolgersi a una clientela alla ricerca di un'auto semplice che abbia anche qualità fuoristradistiche". Altre conferme arrivano dal CEO di Dacia Denis Le Vot, secondo cui il Duster sfrutterà al massimo le potenzialità della piattaforma CMF-B dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la stessa base della Sandero. All'orizzonte invece non c'è traccia di un Duster elettrico, almeno per ora, Dacia ha intenzione di offrire prossimamente una versione a zero emissioni della Sandero, accanto ovviamente alle altre motorizzazioni termiche.