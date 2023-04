Dacia Duster, clamorosa offerta Aldi in Francia: venduta a metà prezzo! Quando in Italia?

E' a dir poco clamorosa la promo degli scorsi giorni presso i supermercati Aldi in Francia: la Dacia Duster venduta a metà prezzo. Già, avete capito bene, esattamente la metà del listino, per uno sconto decisamente profittevole.

L'offerta rientra nell'iniziativa “Dacialdi” e permette di portarsi a casa la Dacia Duster, nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2022, ad un prezzo mai visto. Vi basti pensare che per la versione Essential ECO-G 100 4x2, il costo è di 8.995 euro, mentre per la Duster Extreme Blue dCi 115 4x4 si sale a 12.900 euro.

In Italia i due allestimenti sono proposti rispettivamente a 15.800 e 24.000 euro, praticamente il doppio. Gerhart Albrecht, capo di Aldi, ha spiegato che inizialmente l'idea era quella di cambiare il nome a tutti i modelli Dacia: “Siccome siamo specialisti in prodotti primeur, nel nostro gergo ci chiamano mercanti quattro stagioni, abbiamo voluto rinominare i modelli. Avevamo proposto a Dacia un primo progetto in cui la Dacia Spring diventasse la Dacialdi Spring. Secondo la stessa logica, la Dacia Sandero sarebbe diventata la Dacialdi Summer”.

Il marchio ha però posto il veto perchè modificare il nome di tutte le vetture avrebbe significato un maggiore costo per i clienti: “La Jogger, la station wagon di famiglia – ha proseguito Albrecht - sarebbe stata trasformata in Dacialdi Primavera/Autunno, Primavera per la versione a 5 posti mentre Autunno avrebbe designato quella a 7 posti. Infine, la Dacia Duster si sarebbe chiamata Dacialdi Winter. Ma il marchio ha posto il veto: avrebbe generato anche un costo aggiuntivo per il consumatore perché, apporre nuovi badge e cambiare nuovamente le griglie, sarebbe stata anche una perdita di tempo per il consumatore. Non avremmo potuto essere pronti in tempo per il D-Day!”.

In ogni caso la promo è incredibile tenendo conto che oggi sul mercato, acquistare una vettura nuova sotto i 15.000 euro è impossibile, figurarsi sotto i 10mila.

Aldi è una catena di supermercati discount che si trova anche in Italia: chissà che a breve tale offerta non possa essere proposta anche nel nostro Paese. Il SUV della casa automobilistica rumena ha riscontrato, come detto sopra, un notevole successo in Italia e di recente è stata avvistata la Dacia Duster 2024 camuffata, più grande del modello attuale.