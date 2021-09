La Dacia Duster diventa un'auto da 'competizione' con il kit estetico di Prior-Design

La Duster ha fatto la fortuna di Dacia grazie ad un design piacevole, essenziale e versatile, che coniuga tutto questo con un prezzo d’acquisto contenuto. Un rapporto qualità/prezzo imbattibile che però ha un solo deficit: la sportività. Ma l’aria sta cambiando, e ci pensa Prior-Design a rendere cattivo il vostro Dacia Duster.

Il kit di trasformazione dell’azienda tedesca si compone di cinque componenti aggiuntivi per la carrozzeria e nulla più, quindi sappiate che l’assetto, i cerchioni e il rollbar che vedete nelle immagini non fa parte della preparazione. Il colpo d’occhio è comunque garantito e trasforma letteralmente il look del fuoristrada rumeno (qui potete leggere la nostra prova della nuova Dacia Duster 2022).

Si chiama Widebody Aero Kit e si compone di cinque pezzi distinti, nella fattispecie un paraurti anteriore, passaruota allargati, minigonne, spoiler e diffusore posteriore dalle generose dimensioni. Tutto il kit viene offerto ad un prezzo di 2999 euro, senza il montaggio, e a quanto pare non è possibile acquistare i pezzi singolarmente, dal momento che l’unico componente venduto separatamente è lo spoiler.

Sul sito di Prior-Design scopriamo che i pezzi che compongono il kit sono in vetroresina Dura-Flex, un materiale che secondo l’azienda è flessibile, resistente e facilmente verniciabile. Il prezzo a cui viene venduto non è altissimo ed è in linea con la brand identity del marchio Dacia, anche se bisogna mettere in conto l’aggiunta di un assetto dedicato e di un set di 4 cerchioni specifici per ottenere un risultato di livello come quello che vedere nelle immagini.

Dopodiché la ciliegina sulla torta sarebbe una preparazione a livello motoristico, e a quel punto si troverebbe piuttosto a suo agio all’interno del paddock di un qualsiasi circuito europeo.