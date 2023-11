Dacia Duster 2024, data di presentazione, motori e prezzi: costerà 22.000 euro?

Se c'è una casa automobilistica in grande spolvero in questo 2023 quella è senza dubbio Dacia. Ha da poco festeggiato il record di 8 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, e si appresta a vivere un periodo forse ancora più luminoso grazie ai nuovi modelli in uscita.

Sono tante infatti le novità che verranno presentate a breve in casa Dacia, come ad esempio un SUV di grandi dimensioni low cost, ma anche e soprattutto la Duster 3, la terza generazione dell'amato SUV low cost, che tanto ha fatto bene anche in Italia.

Non vi sono ancora notizie ufficiali ma spulciando sui vari forum è emerso che la presentazione avverrà fra meno di un mese, precisamente il prossimo 29 novembre in quel del Portogallo. Dacia, per l'occasione, presenterà anche i piani futuri dell'azienda, a cominciare dall'ingresso nei nuovi mercati di Australia e Nuova Zelanda, chiaro indizio di come il marchio abbia ambizioni molto importanti alla luce proprio dei risultati da record ottenuti nel corso di quest'anno.

La nuova Dacia Duster 3 2024 sarà venduta anche in America Latina, a cominciare dal Brasile, ma con il marchio Renault, e avrà inoltre una versione benzina da 170 cavalli, disponibile però solo in questi mercati.

In Europa, Italia compresa, la futura Duster dovrebbe invece montare un motore 1.2 3 cilindri da 130Cv MHEV, lo stesso della Renault Austral, con trazione 4x2 e 4x4 e solo con cambio manuale. L'anno successivo, nel 2025, dovrebbe invece arrivare il 4x4 benzina GPL con cambio automatico.

Con l'arrivo del nuovo modello cambierà anche la piattaforma di riferimento, visto che la Duster 3 lascerà quella di derivazione Clio II per passare alla CMF-B. Non è ben chiara la dimensione, ma in ogni caso dovrebbe avere una lunghezza attorno ai 4,4/4,5 metri, quindi più di un B-SUV.

Il grande punto interrogativo resta il prezzo, tenendo conto che Dacia è identificato come un marchio assolutamente low cost, di conseguenza sarà complicato vedere cifre importanti anche per la Duster 3.

Al momento la versione base costa attorno ai 16mila euro, ma alla luce dell'upgrade importante è quasi certo che la nuova versione supererà i 20mila euro, molto probabilmente attorno ai 22/23 per la versione 1.2 da 130 cavalli MHEV (mild Hybrid)