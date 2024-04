Dacia Duster, nel 2025 in arrivo diverse nuove motorizzazioni: ecco tutti i dettagli

Il nuovo Dacia Duster è stato presentato di recente. Arrivato alla questa generazione, il SUV più popolare del marchio romeo si prepara a raggiungere concessionarie di tutta Europa con una serie di rinnovamenti sia estetici che tecnologici. Ma non sembra essere tutto, entro il prossimo anno verranno aggiunte anche nuove interessanti motorizzazioni.

Entro il 2025 infatti, questa nuova generazione di Dacia Duster riceverà significative novità, tra cui nuovi motori e cambi. Nei prossimi due anni sono anche previste numerose innovazioni meccaniche per la gamma. Al momento la quarta e rinnovata generazione di Dacia Duster è già disponibile per il preordine con inizio delle consegne previsto per giugno.

Tuttavia, è probabile che la Dacia Duster subisca notevoli cambiamenti già per l'anno prossimo, specialmente perché il marchio rumeno mira ad anticipare l'introduzione della normativa Euro 7. Anche se questa normativa è prevista per il 2030, è probabile che Dacia adotti un approccio proattivo e che punti a adattare le proprie motorizzazioni molto in anticipo rispetto ai concorrenti.

Secondo alcune indiscrezioni, il grosso dei cambiamenti, lato meccanico, che vedremo sulla Duster del 2025 saranno direttamente una conseguenza dell'introduzione del prossimo SUV a 7 posti, ovvero Dacia Bigster, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno.

La gamma iniziale della Dacia Duster 2025 includerà tre diverse motorizzazioni: un motore 1.0 ECO-G alimentato a GPL, un motore benzina microibrido da 1.2 TCe da 130 CV (disponibile anche con trazione integrale) e un motore ibrido da 1.6 da 140 CV con ricarica automatica.

Entro il 2025 inoltre, il nuovo motore a tre cilindri da 1.2 TCe diventerà la punta di diamante della gamma, con una prossima introduzione di una versione da 140 CV entro la fine del 2024, seguita da una versione da 115 CV e una trasmissione EDC a doppia frizione entro la metà del 2025.

La gamma GPL della nuova Dacia Duster vedrà anch'essa l'introduzione del motore 1.2 TCe, sostituendo il motore attuale da 1.0 litri, inclusa una versione da 120 CV con cambio automatico EDC entro la fine del 2025 e una versione ancora più potente, da 150 CV, entro lo stesso periodo.

Facendo un salto di un altro anno però, entro il 2026, saranno disponibili anche versioni con trasmissione EDC e tecnologia microibrida a 48 volt, offrendo ulteriori opzioni ai clienti interessati alla nuova Dacia Duster. Infine, sempre secondo alcuni rumors, nelle versioni ibride a ricarica automatica sarà implementato un motore da 1.8 litri e una nuova batteria sviluppata dalla società francese Whylot, che dovrebbe fornire maggiore efficienza e potenza.

