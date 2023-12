Dacia Duster 2024, la versione per la Dakar sarebbe perfetta

Una versione Dakar 2024 della Dacia Duster 3, concepita come una vettura da rally modificata per partecipare alla celebre competizione in Arabia Saudita. Questa rappresentazione virtuale della prevede una notevole elevazione del corpo vettura, sospensioni potenziate, e l'equipaggiamento con pneumatici chiodati adatti a superare ostacoli off-road.

Una configurazione ipotetica di questo tipo includerebbe (ovviamente) anche la trazione integrale, garantendo alla Duster capacità notevoli nei terreni desertici del Rally Dakar con agilità e prestazioni ottimali. La vettura viene immaginata come un possibile mezzo ambasciatore per Dacia nel contesto della competizione, contribuendo a promuovere l'immagine avventurosa e robusta del marchio.

Tuttavia, va sottolineato che questa versione virtuale della Dacia Duster Dakar 2024 rimane una pura speculazione. La casa automobilistica Dacia, sebbene parteciperà effettivamente al Rallye du Maroc, ha annunciato che non parteciperà al Rally Dakar 2025 con una Duster trasformata, ma con un buggy già predisposto per la competizione, noto come Prodrive Hunter (Il CEO di Dacia ha anche finalmente detto la sua sul futuro Duster elettrico)

La nuova Dacia Duster 2024 è stata presentata da poco e già le speculazioni su possibili altre adozioni di questo veicolo non tardano ad arrivare. Sintomo del fatto che, comunque vada, questo veicolo è destinato a creare un forte impatto nell'immaginario collettivo.