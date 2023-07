Dacia Duster 2023 a dura prova con il Test dell'Alce: come se l'è cavata?

Se il test dell'alce del Dacia Jogger ha mostrato l'unico vero punto debole della sette posti della casa rumena, la curiosità è tanta anche sul resto della gamma, incluso il fenomeno di vendite Dacia Duster.

Il best seller di Dacia è finito sotto torchio nel severo test tra i coni condotto dai ragazzi di km77, in versione Journey e con motorizzazione 1.3 turbo benzina da 150 cavalli, cerchi EcoContact 6 215/60 di Continental, doppia frizione e trasmissione automatica.

Proprio come il fratello maggiore, anche il piccolo SUV rumeno non brilla in particolar modo in questo test, entrando tra i birilli ad appena 71 km/h. Sono state condotte anche prove maggiormente al limite, con il risultato di chiamare in causa il controllo di stabilità in maniera piuttosto invasiva.

Oltre a ciò, a influire in negativo sono state anche le sospensioni eccessivamente morbide e, probabilmente, il baricentro molto alto del veicolo.

Vale la pena notare che se non si tratta di un esito brillante non è neanche un risultato da buttare, visto che storicamente abbiamo assistito a esiti anche peggiori.

Chi invece è stato promosso a pieni voti al test dell'alce è stata Dacia Spring, l'insospettabile EV che è riuscita a battere Tesla Model X di un ampio margine, rientrando appieno nei parametri di velocità in ingresso.