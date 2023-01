Dacia contraria all'abbonamento per i sedili riscaldati e offre borse d'acqua calda gratis

BMW ha fatto parlare di sé quando ha introdotto l’abbonamento sui sedili riscaldati in Corea del Sud, e diverse case hanno poi detto la loro sull’argomento, mostrando più o meno interesse sull’applicazione di pagamenti ricorrenti per “sbloccare” alcune features di bordo. Dacia è contraria a questa politica e ha trovato un modo originale per dirlo.

Facendo il verso alla vicenda di BMW, Dacia offrirà dunque delle borse dell’acqua calda brandizzate che il costruttore ha chiamato scherzosamente “Heated Seat Saviors”, ovvero coloro che salveranno i sedili riscaldati, dopotutto la brand identity del marchio rumeno punta molto sulla semplicità e sulla versatilità dei suoi prodotti, e non è affatto d’accordo sull’utilizzo di abbonamenti per permettere l’utilizzo certe dotazioni. A tal riguardo Dacia ha anche puntualizzato come le versioni più rifinite dei suoi modelli Sandero, Stepway, Duster e Jogger offrano i sedili riscaldati come equipaggiamento di serie.

Questa trovata commerciale è opera di Dacia UK, e le suddette borse dell’acqua calda verranno offerte gratuitamente a chiunque visiti una delle seguenti concessionarie del Regno Unito, ovvero a Brent Cross (Londra), a Trinity War (Manchester) e a Fendrod Way (Swansea), nei primi due giorni di febbraio, dalle 9:00 alle 16.00. Ogni concessionaria avrà a disposizione soltanto 25 borse Dacia, per un totale di 75 articoli, e chi prima arriva meglio alloggia, come si suol dire.

Luke Broad, Brand Director di Dacia UK, afferma: "Gli Heated Seat Saviors sono un po' divertenti, ma evidenziano la direzione che sta prendendo il settore in generale per quanto riguarda l'accesso alle funzioni basato su abbonamento. Chiedere a qualcuno di pagare un extra per attivare le apparecchiature montate in fabbrica non fa parte della mentalità Dacia!”.