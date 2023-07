Dacia alla conquista della Dakar: Sébastien Loeb e Cristina Gutierrez Herrero alla guida

Grandi novità in casa Dacia. Il brand rumeno del Gruppo Renault si appresta a uscire dalla sua zona di comfort e a partecipare come costruttore al Campionato Mondale di rally-raid a partire dal 2025. Culmine dell’avventura sarà la Dakar, un’avventura decisamente al di fuori di ogni schema.

Dacia vuole così sottolineare alcuni punti chiave della sua filosofia aziendale: vuole rimarcare la robustezza dei suoi veicoli anche in ambito outdoor, confermare l’approccio eco-smart delle sue scelte anche in chiave competitiva grazie all’adozione di carburanti sintetici e infine ricordare al pubblico la sua natura Essential but Cool, essenziale ma alla moda. Grazie alla Dakar la marca avrà la possibilità di testare e sperimentare nuove soluzioni intelligenti in pieno stile Dacia, con i prototipi che saranno messi alla prova già nel 2024 nelle fasi di test al Rally del Marocco.

Le novità non finiscono qui, a pilotare le vetture Dacia nel Campionato Mondale di rally-raid vedremo Cristina Gutierrez Herrero e una leggenda come Sébastien Loeb. La Gutierrez è stata la prima donna spagnola a concludere la Dakar nel 2017 nella categoria Auto; a 31 anni ha già al suo attivo 7 partecipazioni alla Dakar tra il 2017 e il 2023, inoltre è anche campionessa femminile dei rally all terrain in Spagna dal 2012. Sébastien Loeb è invece il pilota di rally francese che ha vinto il Mondiale Rally per ben 9 volte di seguito dal 2004 al 2012. A oggi è il pilota con più titoli del motorsport, spesso considerato come il più grande pilota di rally di tutti i tempi. Nel frattempo ricordiamo che Loeb correrà nel FIA World Rallycross Championship 2023.

Non vediamo l’ora, dunque, di vedere Cristina e Sébastien in azione, alla guida dei prototipi Dacia alimentati da carburanti sintetici sviluppati da Aramco. L’azienda specialista fornirà un e-fuel prodotto combinando l’idrogeno rinnovabile con la CO2 catturata nell’aria, ottenendo così un carburante a basse emissioni.