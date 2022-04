Dacia conferma di essere al lavoro su una Jogger 'camperizzata': arriverà presto

La Dacia Jogger è la familiare a sette posti più economica sul mercato, ed è un mezzo altamente versatile che per la casa rumena è il mezzo ideale per esplorare la natura e godersi la vita all’aria aperta, ma al momento resta pur sempre un’auto. Invece in un prossimo futuro dovrebbe arrivare una versione camperizzata della Jogger.

La conferma arriva direttamente da Lionel Jaillet, vice presidente del prodotto, che ai microfoni di Auto Express ha annunciato che Dacia è già al lavoro su una declinazione che abbraccia la “vanlife”, e per di più sembra che arrivi molto presto. Questa versione sarà dedicata specialmente a coloro che vogliono vivere la vita all’aria aperta, ma ha aggiunto che al momento non è ancora chiaro se questa trasformazione sarà un modello a sé stante o se verrà proposta come pacchetto opzionale.

Al momento è difficile immaginare il look finale, anche perché non sono stati rilasciati dettagli in questo senso, ma chiaramente ci troviamo di fronte ad un corpo vettura ben lontano dagli spazi offerti da un van, quindi è probabile che offrirà parecchia dotazione in più, senza raggiungere però il comfort di un furgone camperizzato o un camper vero e proprio.

Di spazio a bordo ce n’è però in abbondanza (qui potete leggere la nostra prova su strada della Dacia Jogger), e quindi possiamo immaginare che, facendo a meno della terza fila di sedili e adottando una seconda fila “intelligente”, si potrebbe trovare lo spazio per aggiungere della dotazione aggiuntiva utile a farla diventare un ottimo mezzo da campeggio, con un posto per dormire, un piccolo piano cottura e magari un doccino o un frigo. Insomma, le opzioni sono tante, ma vedremo come verranno impacchettate da Dacia.