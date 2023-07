Dacia Bigster, che prezzo! Solo 22mila euro per la Duster Extra Large

La Dacia Bigster, la sorella maggiore della fortunata Duster, arriverà sul mercato fra due anni, a metà del 2025, e rischia di sconvolgere decisamente il mercato. Il SUV/fuoristrada avrà dimensioni importanti e nel contempo un prezzo alquanto interessante.

Si tratterà di fatto di una Duster allungata ma tirata a lucido, quindi con un design in linea con gli ultimi stili, a cominciare da forme spigolose e futuriste, cerchi in lega di grandi dimensioni e luci Led un po' ovunque.

Sarà una vettura lunga 4,6 metri, quindi all'incirca 30 centimetri in più rispetto alla Duster, di conseguenza avrà delle portiere più estese, un lunotto posteriore rifatto, e una coda squadrata di modo da poter ospitare fino a sette passeggeri o eventualmente permettere un ampio volume di carico.

All'interno spazio a degli schermi digitali e ad un tetto apribile panoramico, quest'ultimo, grande novità in casa Dacia. Notizie inedite anche per quanto riguarda anche i motori, a cominciare da un 1.2 tre cilindri da 140 cavalli con un motore elettrico da 48 V, oltre che una versione GPL, motorizzazione dove Dacia è leader in Italia.

Presente anche un nuovo cambio a doppia frizione DW23 e una trasmissione 4x4 elettrificata. Verrà inaugurato anche un differenziale elettrico e-AWD sull'asse posteriore ed è prevista anche una versione 1.8 Hybrid con un nuovo motore elettrico a flusso assiale sviluppato da Whylot, start-up francese, e prodotto dal gruppo Renault.

Molto interessanti anche le informazioni che riguardano il prezzo della futura Dacia Bigster, che potrebbe costare solamente 22mila euro secondo quanto raccolto dai francesi de L'Argus. Si tratta di un prezzo di circa 3.000 euro superiore a quello della Duster, ma in ogni caso un listino molto interessante alla luce di quanto offerto, a cominciare dai 7 posti a sedere.

La casa automobilista rumena proseguirà quindi la sua filosofia di auto di qualità e dal costo contenuto, cercando di venire incontro alle esigenze dei propri clienti. Una strategia che ha permesso a Dacia di superare Tesla in Europa a maggio 2023, con la Sandero che ha venduto più della Model Y, seppur di poco.