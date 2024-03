La nuova Dacia Bigster 7 post sarà la prima Dacia a sfondare il tetto dei 35mila euro?

Dacia si sta preparando a lanciare sul mercato il Bigster, una sorta di versione extra large della Duster, il SUV dei record presentato di recente nel modello 2024. Sarà un modello rivoluzionario per l'azienda romena, sia perchè avrà 7 posti ma anche per il prezzo.

Ma andiamo con ordine, a cominciare dal dire che la Bigster nascerà sulla stessa piattaforma della sopracitata Duster, ovvero la CMF, che può allungarsi fino a 4,6 metri, le stesse dimensioni della Renault Arkana.

Dacia cercherà ovviamente di continuare a offrire le proprie vetture ad un prezzo economico, e la nuova Bigster dovrebbe avere un listino entry level attorno ai 22/23mila euro così come ipotizzato già mesi fa.

Attenzione però, perchè il riferimento è al modello a 5 posti, visto che la versione con due posti a sedere in più, secondo i francesi di Auto-Moto, potrebbe costare una cifra ben differente. Non è ancora ben chiara come possa essere la conformazione a 7 posti, forse con dei sedili ribaltabili a scomparsa sotto il pavimento, o con l'aggiunta di due posti da apporre nel bagagliaio, in ogni caso il passo sarà maggiore rispetto alla “sorellina” Duster, di conseguenza i passeggeri nella fila posteriore godranno di più spazio per le gambe.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono ipotizzabili il GPL da 100 cavalli e il full hybrid da 140, oltre all'ibridazione a 48V da 130 cavalli, ma non è da escludere anche la possibilità di una trazione integrale, 4x4 e di una plug-in hybrid. E' inoltre previsto un cambio automatico di nuova generazione, e nel massimo allestimento si potrebbero quindi superare i 35mila euro, facendo così della Bigster la Dacia più cara di sempre.

Si tratta chiaramente di ipotesi, nulla di ufficiale ne certo, e ribadiamo che il listino d'attacco dovrebbe comunque superare di poco i 20mila euro, quindi perfettamente in linea con gli altri modelli dell'azienda romena al momento sul mercato.