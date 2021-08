La Czinger 21C è un vero mostro: disintegrato il record assoluto al Laguna Seca

Gli Stati Uniti hanno adesso un nuovo produttore di hypercar da record, poiché la stratosferica Czinger 21C ha appena frantumato il prestigioso record fatto segnare al Laguna Seca dalla McLaren Senna.

La vettura, prodotta in soli 80 esemplari, fa uso di una soluzione ibrida per mandare sull'asfalto ben 1.250 cavalli di potenza. Le unità motrici si dividono in una coppia di propulsori elettrici e in un motore termico assolutamente all'avanguardia. Quest'ultimo è incarnato da un V8 biturbo a pedivella piana da 2,88 litri, il quale è capace di toccare gli 11.000 giri al minuto come se nulla fosse. Il tutto si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e in una velocità massima superiore ai 435 km/h. Tra le altre cose non possiamo non segnalare la duttilità in termini di carburante, poiché la C21 è compatibile con la benzina tradizionale, col metanolo riciclato e persino con l'e-fuel.

Per quanto concerne il telaio e la scocca incontriamo anche qui dei sistemi ingegneristici da prima della classe, con lo stampaggio 3D a rendere più rigidi e leggeri alcuni componenti e l'intelligenza artificiale a gestire i processi di assemblaggio. In effetti la Czinger C21 non è strabiliante soltanto sul dritto, e il giro secco fatto segnare dal pilota Joel Millar in 1:25,44 ne è la riprova (sono stati usati pneumatici da strada).



Nel caso in cui voleste approfondire parte della tecnologia dietro la hypercar vi consigliamo di dare un'occhiata ad un nostro precedente articolo, ma adesso vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi altri due bolidi che hanno tutta l'intenzione di frantumare dei record: ecco la poderosa Hennessey Venom F5 e l'incredibile Pininfarina Battista a zero emissioni.