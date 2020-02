Questa è la Czinger 21C, una sbalorditiva hypercar dalle caratteristiche misteriose

Al mondo dell'automotive si unisce un nuovo produttore di hypercar. Parliamo di Czinger Vehicles, società che quest'oggi ha sorpreso tutti mostrando al settore la sua prima e sbalorditiva creatura.

Czinger è una casa appena nata e con sede a Los Angeles, in California. La compagnia ha intenzione di svelare in maniera completa e ufficiale la sua prima hypercar, denominata 21C, al prossimo Salone di Ginevra che aprirà i battenti tra meno di un mese.

La startup ha deciso di scoprire le prime carte tramite un video condiviso su YouTube, il quale ci permette di ascoltare il sound del propulsore ibrido sotto al cofano, e una interessante galleria di foto che potete trovare in calce. Czinger non ha ancora chiarito che tipo di motore muoverà la 21C, ma quello che possiamo sentire appaga di certo le nostre orecchie.

Stando a quanto riportato dalla compagnia la 21C avrà un design iconico con configurazione dei sedili in linea e una tecnologia rivoluzionaria che garantirà "performance dominanti." Per adesso ci basti sapere che sarà il loro stabilimento proprietario a sfornare quello che è "un potente powertrain ibrido sviluppato internamente."

Purtroppo non sappiamo assolutamente nulla riguardo le specifiche, e lo stesso per quanto concerne Czinger, sconosciuta ai più fino a pochi minuti fa. Certo è che l'approccio al mercato della startup californiana è di forte impatto, e la spavalderia non manca:"Czinger è la prima a sviluppare nuove tecnologie di produzione con tecniche additive per progettare una innovativa hypercar." Questo è quanto dichiarato nel loro primo comunicato stampa.

Per saperne di più dovremo aspettare le 11:00 del mattino del prossimo 3 Marzo, quando la Czinger 21C proverà a dare uno scossone al settore direttamente dal Salone dell'automobile di Ginevra. L'evento svizzero inoltre ci permetterà di dare un'occhiata alla nuova Hyundai i30 N e alla nuove generazione di elettriche BMW incarnata da una futuristica i4 da 530 cavalli.