Czinger 21C da record a Laguna Seca: l'auto stampata in 3D annienta la McLaren Senna

L’estate sul circuito di Laguna Seca si fa decisamente bollente. Non parliamo di condizioni meteo, ma dei record che fioccano in quest’ultimo periodo. Pochi giorni fa abbiamo assistito al giro più veloce per le auto EV, effettuato con Tesla Model S Plaid, e adesso Czinger 21C si è presa il primato della pista con un tempo stellare.

Stando a quanto riportato dal costruttore di Los Angeles, la 21C avrebbe fermato il crono a 1:25.44 con alla guida Joel Miller, e con questo tempo avrebbe letteralmente demolito lo scorso record assoluto appartenente alla McLaren Senna guidata da Randy Pobst, lo stesso pilota che ha segnato il record con la Tesla.

Il giro monstre è il risultato delle specifiche della vettura, che monta un propulsore ibrido alimentato da un V8 biturbo da 2.9 litri e da due motori elettrici che assieme offrono una potenza totale di 1350 CV, accoppiati ad un peso poco superiore ai 1300 kg: questo rapporto peso potenza di traduce in un’accelerazione fulminea che permette uno scatto nello 0-100 km/h di soli 1,9 secondi, con una velocità massima di 431 km/h.

La particolarità della vettura sta nella sua progettazione, dato che si costruisce tramite la stampa 3D, garantendo quindi tempi di sviluppo ridotti e un notevole risparmio sui costi. Ciò nonostante la vettura richiede comunque dalle 3 alle 4 mila ore per essere realizzata.

Il costruttore produrrà soltanto 80 esemplari di questa incredibile vettura, e avranno un cartellino da 1,7 milioni di dollari. Questa doveva svelarsi al pubblico in occasione del salone di Ginevra e al Festival di Goodwood nel 2020, entrambi annullati a causa della pandemia, quindi nel frattempo Czinger ha apportato altre modifiche e ha affinato ulteriormente la formula, e il giro ottenuto nella pista del “cavatappi” lo dimostra.