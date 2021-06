La Czinger 21C è pronta: 1.250 cavalli e stampaggio in 3D

All'incirca un anno fa Czinger ha rivelato la sua incredibile 21C: una hypercar con performance di primissimo livello e ingegnerizzata con metodi particolarmente avanzati. Adesso la compagnia è finalmente arrivata a produrre la sua versione definitiva, e a quanto pare ha rispettato tutte le ambiziose promesse.

Innanzitutto, la Czinger 21C verrà prodotta in soli 80 esemplari, i quali hanno subito profondi cambiamenti estetici rispetto all'unità presentata al Salone di Ginevra dello scorso anno (ecco una 21C a Londra). Sotto il cofano porterà il già annunciato V8 bi-turbo a pedivella piana da 2,88 litri capace di toccare gli 11.000 giri al minuto. Interessante il fatto che il propulsore sia progettato per funzionare con un'ampia gamma di carburanti: si va dal metanolo riciclato agli e-fuel passando ovviamente per la benzina, per cui in alcuni casi può anche muoversi senza emettere biossido di carbonio.

Venendo alle specifiche tecniche troviamo un output complessivo di 1.250 cavalli di potenza e una coppia non meglio specificata, anche se i clienti più esigenti potranno aggiungere ulteriori 100 cavalli alla portata finale. A scaricare il tutto verso l'asfalto ci pensa un cambio sequenziale a sette rapporti e una unità elettrica da 800V con sistema di recupero dell'energia in frenata: questa invia la potenza ad entrambe le ruote anteriori vettorizzando la coppia.

Un altro elemento importante della 21C concerna la sua massa a secco. Gli ingegneri del team statunitense hanno ottenuto un peso di 1.240 chilogrammi attraverso l'impiego di stampaggio 3D e dell'intelligenza artificiale per i processi di costruzione di moltissime parti. Alla fine il brand ha ottenuto un bolide leggero ed estremamente solido, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi e di superare i 450 km/h di velocità massima. Straordinario inoltre il tempo necessario per completare il quarto di miglio: la casa parla di 8,1 secondi.

Dopo aver letto tutto questo, vi aspetterete certamente un prezzo elevatissimo, e in effetti è proprio così. Ogni singolo esemplare di Czinger 21C dovrebbe richiedere un esborso di 1,7 milioni di dollari tasse escluse, ma la compagnia non lo ha ancora confermato né smentito in via ufficiale.

A proposito di hypercar assolutamente fuori di testa non possiamo chiudere senza rimandarvi alla presentazione della nuovissima Rimac Nevera: è un mostro completamente elettrico con 1.940 cavalli di potenza e performance mai viste prima.