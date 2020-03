La Czinger 21C si mostra a Londra: l'hypercar percorre il quarto di miglio in 8 secondi

La Czinger 21C è una hypercar dalle prestazioni sbalorditive. E' il prodotto di anni di ricerca da parte di Czinger Vehicles, neonata azienda con sede a Los Angeles, California.

Poche settimane fa la compagnia presentò la sua prima creazione tramite uno stuzzicante teaser, e adesso ha voluto mostrare la Czinger 21C in ogni suo particolare. Lo ha fatto a Londra nel corso della giornata di ieri in una lunga première.

Kevin Czinger, CEO e fondatore della società, si è lasciato andare ad un lungo monologo, durante il quale ha mostrato due 21C, una verniciata in nero e l'altra in bianco. La vettura blu è la versione Lightweight Track, che include uno splitter frontale molto pronunciato e minigonne più vistose. La differenza più grossa con la sorella in bianco è però rappresentata dal grosso alettone posteriore.

Czinger ha in programma di assemblare un totale 80 esemplari di 21C all'interno del suo stabilimento di Los Angeles. Ognuno di questi per muoversi farà uso di un V8 biturbo a pedivella piana da 2,88 litri capace di raggiungere gli 11.000 giri al minuto. A dare una spinta ancora maggiore ci pensano due motori elettrici a flusso assiale, i quali muovono le ruote anteriori. L'output complessivo è di 1.233 cavalli, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi, di percorrere il quarto di miglio in appena 8,1 secondi e di raggiungere i 300 km/h in 15 secondi. Strabilianti poi le performance nello 0-400-0 km/h, specialità nella quale sarebbe più veloce della Koenigsegg Agera RS.

A scaricare tanta potenza verso le ruote ci pensa un cambio automatico a sette rapporti, che sarà disponibile in due varianti. Il primo verrà ottimizzato per l'utilizzo in pista, mentre il secondo avrà un settaggio più docile per l'uso in strada. Insomma, una hypercar pazzesca, che però richiederà un esborso per unità di 1,5 milioni di euro.

Adesso però vi consigliamo di dare un'occhiata alla galleria di immagini in calce.