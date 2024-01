Cybertruck vs Porsche 911, l'ingegnere Tesla svela: 'Mai corso sul quarto di miglio'

Durane la serata di consegna del Tesla Cybertruck, il video del pick-up che batteva una Porsche 911, mentre trainava un'altra Porsche, aveva catalizzato l'attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, un vero e proprio show nello show.

Nel filmato in questione si vedeva il camioncino green di Elon Musk mentre batteva su un quarto di miglia la Porsche 911, trainando un'altra sportiva di Stoccarda, dimostrando la sua potenza, velocità e accelerazione.

Tutto molto bello, ma la troppa enfasi data al video aveva attirato l'attenzione di curiosi, esperti e addetti ai lavori, che avevano così iniziato ad indagare per capire se fosse tutto vero. Sui social, e in particolare Reddit, è così scattato il tam tam mediatico, e numerosi ingegneri e appassionati, tenendo conto dei dati ufficiali dichiarati da Tesla, hanno provato a calcolare matematicamente se realmente fosse possibile una superiorità così schiacciante del pick-up green sulla 911.

E' stato quindi svelato l'arcano: la gara fra il Cybertruck e la Porsche si è svolta su un percorso più breve, leggasi un ottavo di miglio (200 metri), e non il classico quarto di miglio da 400 metri.

E anche Tesla alla fine è stata costretta a svuotare il sacco e Wes Morrill, capo ingegnere del progetto Cybertruck, ha pubblicato su X un post eloquente in cui ha appunto spiegato che la gara di accelerazione si è corsa su un tragitto più breve rispetto al classico delle drag race.

Morril ha spiegato che il quarto di miglio non è stato testato in quanto il tempo ottenuto dal Cybertruck trainando la Porsche era stato di 7,8 secondi, contro gli 8 della Porsche. Di conseguenza allungare la sfida non sarebbe stato necessario anche per via del rischio di dover trainare un rimorchio che poteva andare ad una velocità massima di 80 miglia.

"Le nostre simulazioni – ha detto l'ingegnere Tesla - hanno dimostrato che la corsa sul quarto di miglio avrebbe avuto lo stesso risultato quindi abbiamo preferito non rischiare”. Caso chiuso? Forse no, visto che qualcuno invoca le scuse a Porsche: chissà se mai arriveranno.