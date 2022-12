Ma quale Cybertruck: un utente ha trasformato una Tesla Model S in un pick-up

Le auto a motore termico permettono elaborazioni di ogni tipo ma con l’avvento dell’elettrico la faccenda è destinata a cambiare: l’elaborazione diventa prevalentemente estetica, e in certi casi piuttosto radicale, come questa Tesla Model S trasformata in un pick-up, o meglio, in una specie di Ute australiana.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un progetto estremo frutto della disperazione dovuta al continuo rinvio del Tesla Cybertruck, ma in realtà la trasformazione è avvenuta sette mesi prima che la casa di Palo Alto presentasse ufficialmente il suo pick-up. In particolare parliamo di una delle prime Model S 85, dotata di trazione posteriore e motore da 270 kW, che ha ricevuto evidenti modifiche al posteriore per adottare un vano di carico a cielo aperto.

La versione 1.0 della vettura risultava ancora piuttosto spartana in alcune finiture, ma il progetto è stato poi ulteriormente evoluto e perfezionato, arrivando ad oggi, con la Model S che sfoggia un cassone posteriore ben amalgamato con le forme della parte frontale, con tanto di vetro scorrevole alle spalle dei sedili anteriori, per un facile accesso al cassone.

Il fondo del vano di carico è rivestito in metallo, il paraurti frontale è stato aggiornato con quello della versione restyling e per non passare inosservati c’è anche una colorazione mimentica opaca. Il suo proprietario la chiama “Teslamino”, ovvero l’unione di Tesla ed El Camino, chiaro riferimento alla Chevrolet El Camino nata nel 1959.

E a proposito di Tesla sopra alle righe, qualcuno ha trasformato una Tesla Model 3 in un carro funebre.