Cybertruck Tesla, è questa la versione finale? Il muso appare un po' tozzo

Elon Musk ha preannunciato l'evento lancio del Cybertruck di Tesla di conseguenza l'arrivo sulle strade del pick-up più desiderato e chiacchierato di tutti i tempi, sembra ormai davvero vicino.

Ad aumentare l'hype nei confronti della nuova vettura di Tesla è stato Joe Rogan, che ha definito il Cybertruck un'auto avanti anni luce incensandone anche le sue dimensioni e la sua maestosità. La particolarità di questo nuovo EV è che sono ancora molti gli aspetti misteriosi dello stesso, di conseguenza ogni avvistamento, ogni dettaglio che emerge e ogni indiscrezione, diventa virale e fa il giro del web.

E' il caso dell'ultimo avvistamento del Cybertruck, quello effettuato negli scorsi giorni sulle strade della California, precisamente in quel di Freemont. Nel dettaglio si tratta di uno scatto che trovate anche qui sopra, e che mostra il pick-up vicino ad un ciclista e ad un autobus, cosa che ci permette di capirne meglio le dimensioni reali.

Spicca su tutto il frontale, che appare ben diverso rispetto al prototipo svelato al mondo intero da Elon Musk nel 2019, nonchè agli ultimi avvistamenti. Ovviamente non è dato sapere se questo sarà il design definitivo, ma in ogni caso il muso appare tondeggiante e più morbido rispetto agli scatti rubati in precedenza.

Il motivo di tale scelta potrebbe ricondursi alle parole rilasciate di recente alla CNBC da parte del designer di Tesla Franz Von Holzhausen, che ha spiegato che l'acciaio inossidabile di cui è composto il Cybertruck non può essere piegato in forme complesse, di conseguenza bisogna limitarsi ad uno stile molto semplice, con poche curvature, cosa a cui invece non siamo abituati nelle auto che vediamo circolare tutti i giorni.

Dagli ultimi scatti emergono anche delle ruote anteriori in posizione piuttosto avanzata, e ciò rende il muso ancora più particolare, ma è probabile che si tratti di una scelta dovuta alla necessità di creare uno spazio interno maggiore. A questo punto attendiamo le prossime foto per capire se il muso tozzo sarà quello definitivo o trattasi solo di un nuovo ennesimo prototipo.