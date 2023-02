Il Cybertruck di Tesla sterza con tutte le 4 ruote: l'incredibile video

Con l'avvicinarsi alla produzione del Cybertruck di Tesla, continuano ad emergere indiscrezioni, dettagli, immagini e video. L'ultimo filmato pubblicato online mostra il pick-up più chiacchierato al mondo mentre sterza con tutte e quattro le ruote.

Dopo che un Cybertruck è stato avvistato in strada con inediti specchietti, su Twitter è stato pubblicato un interessante video in cui si nota la capacità di sterzata della vettura di Tesla. La possibilità di girare tutte e quattro le ruote nello stesso senso sta diventando una caratteristica sempre più richiesta oltre oceano per i pick-up, in quanto grazie a questa funzione le stesse auto possono muoversi in maniera più agile in spazio ristretti e con carichi pesanti.

Ad aprire le danze è stata GMC con il suo Hummer EV, fuoristrada che continua a registrare problemi, e in seguito altre case si sono adattate, fra cui appunto Tesla. Elon Musk aveva anticipato la possibilità della sterzata con 4 ruote la scorsa estate: "Stiamo aggiungendo la sterzatura della ruota posteriore, in modo che possa effettuare curve strette e manovre con elevata agilità”. La funzionalità non era stata però mai dimostrata se non attraverso un video brevissimo, mentre ora, grazie all'utente TokyoTesla, possiamo finalmente constatare le reali capacità del pick-up elettrico.



Nel filmato che trovate più sotto si vede chiaramente il Cybertruck con le ruote posteriori sterzate, video che tra l'altro è stato anche commentato da Elon Musk in persona: “Servono ancora molte piccole modifiche per migliorarla (e gli specchietti laterali sono rimovibili dal proprietario) – ha detto il manager di SpaceX - ma si tratta di un modello molto vicino al design di produzione”.

Musk ha aggiunto che il Cybertruck avrà una “barra di luci rosse” sul posteriore, per poi concludere: “Auto molto difficile da costruire in quanto diversa dalle altre, ma, come affermato pubblicamente, la produzione di Cybertruck inizia quest'anno”.