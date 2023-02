Cybertruck Tesla avvistato in strada: spuntano inediti specchietti e non solo

E' stato avvistato nelle scorse ore un nuovo Tesla Cybertruck, il pick-up della casa automobilistica di Elon Musk che entrerà in produzione dalla prossima estate. Un utente di Instagram ha catturato la vettura elettrica sulle strade di Palo Alto, in California, scoprendo alcuni dettagli inediti.

Prima di tutto, rispetto al Tesla Cybertruck che Elon Musk aveva mostrato durante la famosa presentazione del 2019, si notano degli inediti specchietti retrovisori. Dalle immagini pubblicate su Instagram si vedono infatti degli specchietti a forma triangolare di dimensioni minute, mai visti prima in quanto il pick-up svelato quattro anni fa montava delle telecamere.

Negli Stati Uniti è attualmente vietato eliminare gli specchietti in favore delle videocamere di conseguenza Tesla si è dovuta adattare montando delle “appendici” assolutamente spigolose, come il resto delle forme della carrozzeria, anche se appaiono decisamente ridotte rispetto al massiccio Cybertruck: bisognerà capire se si tratti della scelta definitiva o eventualmente solo di una prova.

Tra gli altri dettagli che emergono, la copertura del cassone nonché la posizione dei finestrini posteriori che appaiono molto incassati rispetto al resto della carrozzeria. Un altro particolare che si vede infine dalle immagini sono le maniglie, altro dettaglio inedito visto che il Cybertruck mostrato in precedenza aveva la fiancata assolutamente “pulita”, anche perchè Elon Musk aveva spiegato che il pick-up avrebbe aperto da solo le portiere capendo quando il proprietario si trovava nei paraggi.

Le immagini emerse in queste ore in rete ci permettono di avere quindi uno sguardo più approfondito sull'atteso mezzo di Tesla per cui nelle ultime settimane sono giunte diverse indiscrezioni, a cominciare dal fatto che il Cybertruck avrà una carrozzeria anti graffi, che farà quindi “piangere” i carrozzieri. Inoltre, il Tesla Cybertruck monterà un vetro futuristico grazie ad un brevetto inedito depositato dall'azienda.

E per quanto riguarda la produzione? Lars Moravy, capo del reparto tecnico, ha recentemente spiegato: “Abbiamo iniziato l’installazione di tutte le apparecchiature di produzione presso la Gigafactory di Austin. Fusioni, assemblaggi generale, carrozzerie: è tutto pronto. Abbiamo anche costruito qualche vettura di preproduzione e altre ne arriveranno nel corso del mese”.