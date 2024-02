Cybertruck Spectrum: il pick-up Tesla cambia colore a seconda della luce

Dopo aver visto il lavoro del team di OCDetailing per un kit wrap del Cybertruck in una stupenda colorazione viola, stavolta vi mostriamo il pick up elettrico con rivestimento in "Spectrum", l'ultima piccola follia estetica attorno a questo veicolo. E' stato presentato di fronte alla Disney Concert Hall di Los Angeles.

Questo meteriale chiamato, appunto, "Spectrum" cambia colore in base alla luce, creando uno spettacolo visivo unico. Realizzato in collaborazione con Inozetek, l'involucro dello Spectrum crea effetti caleidoscopici ad ogni angolazione degli spigolosi pannelli in acciaio del Cybertruck, passando attraverso diverse tonalità come turchese, viola, rosso, giallo e altro ancora, a seconda dell'angolazione della luce. Uno vero e proprio spettacolo caleidoscopico in movimento.

Il proprietario del veicolo ha anche optato per ruote aftermarket, specificamente le ruote forgiate CT7 rifinite in nero, al posto di quelle fornite con le coperture dei dischi aerodinamiche criticate per il loro impatto sulle gomme. Questa versione personalizzata del Cybertruck è destinata a catturare l'attenzione ovunque vada.

Il team di T Sportline, con sede a Van Nuys, California, specializzato nella personalizzazione di veicoli Tesla, precedentemente presentato versioni personalizzate del Cybertruck, tra cui modelli in nero opaco, nero lucido, bianco satinato, verde militare e viola.

La presentazione del Cybertruck Spectrum ha attirato una folla notevole al di fuori della Disney Concert Hall, generando un grande interesse sui social media. Questo veicolo personalizzato è l'ultimo di una serie di Cybertrucks unici che stanno emergendo sulla scena, dimostrando la popolarità e la versatilità del pick-up elettrico. Vi teniamo aggiornati per nuove stravaganti varietà che sicuramente vedremo nei prossimi mesi del Cybertruck.