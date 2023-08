Il Cybertruck vicino ad un Rivian R1T: il pick-up Tesla sembra quasi una supercar

Recentemente sono spuntate nuove immagini del bagagliaio anteriore di Tesla Cybertruck. Gli angoli aggressivi e le superfici piatte giocano un ruolo distintivo nel design del veicolo. Quando però lo mettiamo accanto a una berlina Tesla tradizionale o ad un pick-up convenzionale a tre scatole, il Cybertruck sembra davvero venire da un altro mondo.

Le prime impressioni tratte dalle immagini pubblicate sul forum Cybertruck Owners Club mettono in evidenza quanto sembri più piccolo il pick-up Tesla rispetto al Rivian R1T che lo segue. Tuttavia, va notato che il Rivian è più vicino alla telecamera, creando un'illusione ottica che amplifica questa differenza. Se confrontiamo le misurazioni ufficiali fornite da Tesla con quelle del Rivian, emergono alcune sfumature interessanti.

Dall'immagine, emerge un'interessante impressione: il conducente del Cybertruck sembra essere posizionato più in basso rispetto a quello del R1T, mentre la Tesla sembra avere un'altezza da terra minore e uno sbalzo posteriore più breve. Le foto trapelate precedentemente, che mostravano il Cybertruck con la parte anteriore sollevata, hanno portato a sospettare che ci potrebbe essere meno spazio per il bagagliaio anteriore rispetto a concorrenti come l'F-150 Lightning di Ford, sebbene anche l'R1T non disponga di uno spazio anteriore molto ampio.

Quanto all'involucro mimetico, potrebbe essere presente solo perché si tratta di un prototipo. Tuttavia, è indubbio che conferisca un aspetto interessante e distintivo al veicolo. È possibile che alcuni proprietari del Cybertruck decidano di replicare questo aspetto quando il veicolo sarà in circolazione, rendendo unico ogni esemplare e distinguendolo dagli altri.

Ciò che risalta qua è quanto Tesla si sia discostata dal suo consolidato linguaggio di design dalle linee curve, come dimostra la Model S. Nonostante la Model S abbia più di un decennio, è probabile che che Tesla voglia cercare di rinfrescare il suo aspetto in futuro. Tuttavia, lo stile estremamente audace del Cybertruck sembra così distintivo che risulta difficile immaginarlo esteso alle future versioni di auto e SUV dell'azienda. Nonostante tutto, il Cybertruck potrebbe essere un veicolo molto leggero e rappresenta una vera e propria svolta radicale nello stile di Tesla.