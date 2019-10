Il 'Cybertruck' Pickup sarà il miglior prodotto Tesla di sempre, parola di Elon Musk

Nella notte Elon Musk ha diffuso pubblicamente i dati finanziari di Tesla relativi al terzo trimestre dell'anno, non ha però voluto rilasciare nuovi dettagli a proposito dell'atteso Tesla "Cybertruck" pickup. Nonostante questo è riuscito ad aumentare ulteriormente l'hype attorno alla vettura.

Per gli appassionati Tesla è stata una grande nottata, il CEO ha infatti annunciato un nuovo update con tantissime novità - fra cui anche un aumento di potenza per le Model S, Model X e Model 3 - e anticipato la produzione del crossover Model Y.



A proposito del pickup in arrivo, che secondo la schedule ufficiale dovrebbe essere svelato al mondo il prossimo mese di novembre, il CEO ha detto che sarà "il migliore prodotto Tesla di sempre". Parole importanti, anche visto il successo di Model S, X e soprattutto 3, che vanno sommate alle recenti "il Tesla Pickup sarà un mezzo carrozzato proveniente dal futuro".



O ancora: "L'aspetto del nostro pickup non è per tutti, sembra davvero uscito dal mondo di Blade Runner, al di là di qualsiasi render assurdo che abbiate visto sul web nei mesi scorsi". Tutte frasi che hanno forse generato un hype anche troppo smisurato, nel caso in cui il pickup dovesse deludere il popolo Tesla (ma non solo) sarebbe un vero disastro... per Musk sarà l'ennesima sfida con se stesso, non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire.