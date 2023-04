Cybertruck intatto dopo il crash test: il filmato ufficiale di Tesla

Secondo Morgan Stanley il Cybertruck è un oggetto di culto che farà un flop, ma è innegabile che finora abbia catalizzato l’attenzione vuoi per il suo look futuristico e originale, vuoi per gli innumerevoli rinvii e ritardi riguardanti il suo arrivo nel mercato. Intanto Tesla ha pubblicato un filmato del crash test del Cybertruck.

A dire il vero bisogna parlare di un teaser trailer del crash test del Cybertruck perché nei 37 secondi della clip postata sull’account Twitter ufficiale di Tesla, il “rivoluzionario” pick-up non ha urtato contro il muro di cemento. Con sapienti tagli Tesla non ci mostra l’impatto del mezzo e la sua capacità di incassare il colpo frontale, ma ciò significa che le conseguenze riportate dal veicolo “TEST-87856” verranno mostrate nei prossimi giorni con un video integrale.

E di solito quando un veicolo pre-produzione si sottopone al crash test significa che è sempre più vicino al debutto. In attesa del grande evento, ricordiamo che adesso sono note le dimensioni del pick-up di Palo Alto: appena annunciato, nel 2019, il veicolo sembrava gigantesco, ma a quanto pare il Tesla Cybertruck sarà meno imponente del prototipo e più compatto di un Ford F-150 Raptor, inoltre all’interno del Cybertruck ci sarà il display più grande di tutta la gamma Tesla.