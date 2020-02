Il Cybertruck della Hot Wheels è andato sold out in 5 ore

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di un nuovo affascinante prodotto presentato da Hot Wheels durante la Toy Fair di New York: il Tesla Cybertruck RC in scala 1:10. Un bestione radiocomandato prodotto in quantità estremamente limitate. Il giocattolo è andato sold-out in meno di 5 ore.

Assieme alla versione da 1:10 Hot Wheels aveva presentato anche un modellino in scala 1:64, come le automobili normali del brand. Entrambi i modelli sono radiocomandati, si possono controllare da remoto, e fanno parte di una nuova linea di prodotti dell'azienda.

L'autonomia era di 10 minuti con una ricarica per il modello più massiccio, e 20 minuti per quello più piccolo. Sebbene il Cybertruck da 1:10 fosse prodotto in quantità limitate (e si è visto quanto limitate), il modello più piccolo è ancora disponibile e dovrebbe continuarlo ad esserlo ancora a lungo, trattandosi di un prodotto destinato al grande pubblico e non un oggetto da collezione.

Il Cybertruck RC di Hot Wheels in scala 1:10 aveva anche un prezzo tutto fuorché indifferente. Lo store ufficiale della Mattel lo vendeva a ben 400$. Non tentiamo nemmeno di immaginare i prezzi folli a cui sarà riproposto dai mercati del reselling.

Ben più accessibile il modellino in scala 1:64, se volete avere il piccolo Cybertruck radiocomandato potete portarvelo a casa con una spesa di 20$. Non è nemmeno l'unico prodotto Tesla nel catalogo di Hot Wheels, in passato il brand ha già messo in vendita numerose altri modellini del brand, come la Tesla Roadster spedita nello Spazio da SpaceX.