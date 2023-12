Cybertruck, chi lo ha prenotato e lo acquista riceve uno sconto su un'altra Tesla

Tesla sta offrendo uno sconto di 1.000 dollari ai titolari di prenotazioni per il Cybertruck, invitandoli a ordinare un'altra Tesla entro il 31 dicembre. Questa strategia sembra mirare a sfruttare l'entusiasmo attorno al Cybertruck per aumentare le vendite.

Con oltre 2,1 milioni di preordini stimati per il Cybertruck, non tutti gli acquirenti potrebbero voler attendere i lunghi tempi di consegna, e lo sconto potrebbe spingerli ad optare per un Modello X o Modello Y.

Nel terzo trimestre del 2023, l'azienda ha consegnato poco più di 1,3 milioni di veicoli elettrici. Offrire sconti è un modo per Tesla di stimolare le vendite e raggiungere i propri obiettivi, dal momento che (comunque vada) Tesla Cybertuck avrà bisogno di tempo per generare profitti, dunque meglio puntare su un incasso più nel breve periodo e per modelli i cui costi di produzione sono già in fase avanzata di ammortamento. La casa automobilistica ha già inoltre ridotto i prezzi su tutta la gamma quest'anno, rendendo i suoi veicoli ancora più allettanti.

In USA il prezzo di Tesla Model X è stato ridotto a 79.900 dollari (74.000 euro circa), diventando idoneo per l'incentivo del credito d'imposta per veicoli elettrici che ammonta a 7.500 dollari (questo youtuber ha trasformato un Tesla Model X in una casa mobile)

Aggiungendo lo sconto aggiuntivo di 1.000 dollari, il prezzo potenziale scende a 71.490 dollari (poco più di 66.200 euro), una cifra che, per i redditi medi americani, risulta molto appetibile.