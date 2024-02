Il Cybertruck fa anche il caffè: ecco la prima 'moka mobile' di Tesla

Negli anni abbiamo assistito alla creazione di innumerevoli versioni speciali di auto che millantavano varie capacità, ma una 'moka mobile' non l'avevamo mai vista prima. E che il Tesla Cybertruck fosse una vettura speciale lo avevamo già capito, ma mai avremmo pensato che fosse in grado anche di trasformarsi in una caffetteria.

Si tratta di un prototipo a dir poco unico del chiacchieratissimodi Elon Musk, che ancora non ha finito di alimentare polemiche ( alcuni proprietari del Tesla Cybertruck già segnalano ruggine sull'acciaio inossidabile ). Negli USA, al momento unico mercato in cui è commercializzato il modello, in queste ultime settimane si sono susseguite, soprattutto per le livree, con wrapping sgargianti ( Wrappare il Tesla Cybertruck è semplicissimo: i parafanghi 'saltano' via ) o come questo di cui stiamo per parlare, ma il Cybertruck di Ming

Presentiamo il protagonista di questa storia: Ming Wood è un ingegnere che lavora per Tesla, quindi è stato anche uno dei 'privilegiati' che hanno avuto il proprio Cybertruck in anticipo rispetto alle prime consegne (cominciate lo scorso 30 novembre). Appassionato di caffè, insieme a Brian Quan (che ha raccontato tutto il percorso di trasformazione del mezzo in un video YouTube), non appena è riuscito a mettere le mani sul suo pick-up lo ha completamente wrappato in blu opaco, con il logo della caffetteria (la Moonwake) presente sulle fiancate. E già solamente questa modifica rende il veicolo unico; sì, l'unico Cybertruck blu opaco del mondo. Ma non è finita qui...

Sì, perché la parte fondamentale della 'moka mobile' Tesla si trova nel retro del pick-up, nel suo immenso pianale posteriore. Si tratta di un posto a dir poco strategico, visto che con le sue due prese da 48 V riesce ad alimentare tutte le attrezzature della caffetteria senza la necessità di un generatore. Inoltre, Ming e Brian hanno montato una sorta di struttura sulla quale si poggia la macchina per il caffè, che la protegge durante il viaggio e soprattutto che la 'spinge' fuori quando il tonneau viene aperto (Tesla Cybertruck, il tonneau è resistente all'acqua? Il video della prova).