Il Cybertruck sarà assemblato da robot: Tesla dice addio agli operai?

Ciò che stiamo per scrivere probabilmente non piacerà a molti utenti, si tratta però del progresso e sarà difficile fermarlo: Tesla potrebbe costruire il Cybertruck in modo del tutto automatizzato, senza l'ausilio di personale umano.

Non è la prima volta che l'azienda californiana tenta di intraprendere una strada simile, a dirla tutta già la Tesla Model 3 doveva esser costruita in questo modo, con robot in grado di assemblarla dallo 0 al 100%. Poi sappiamo tutti cos'è successo, è arrivato il periodo che Elon Musk in persona ha definito "Production Hell", un inferno, con problemi in sequenza e la società sull'orlo del baratro più volte.

Oggi quei tempi sono solo un brutto ricordo, Musk e soci hanno anzi iniziato la produzione della Model Y in assoluto anticipo sulla tabella di marcia, la vera rivoluzione però potrebbe arrivare con il Cybertruck. Il futuristico pick-up elettrico potrebbe esser costruito da soli robot, magari nel nuovo stabilimento che Tesla sta cercando di costruire in Texas (o dintorni).

Per ora si tratta solo di speculazioni, suggerite anche dal costo del Cybertruck base: secondo Tailosive EV, che ha prodotto il video in pagina, solo una catena di montaggio 100% automatizzata potrebbe giustificare un Price Tag di partenza di appena 39.900 dollari, un prezzo che effettivamente visti i nuovi pick-up elettrici sembra quasi fuori mercato. Dobbiamo dunque prepararci a vedere fabbriche senza operai?